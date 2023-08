Lealtad con olor a miedo

Hace unas cuantas semanas un grupo de presidentes de comités municipales del PAN pidieron una reunión con el ex candidato a la gubernatura, CÉSAR AUGUSTO “El truko” VERÁSTEGUI OSTOS.

“El Truko” aceptó con mucho gusto, ya más o menos se imaginaba el tema que le plantearían, también traía en su cabeza la respuesta, pero pretendía tomar su decisión final.

Le pidieron considerar la posibilidad de ser el candidato al Senado, pues su imagen estaba fresca y posesionada entre los electores.

Además de que iría por la revancha, haría una campaña sin la sombra de nadie, pero además sería la mejor manera de quitarse de encima la sombra del cabecismo..

Los líderes locales del panismo, quieren quitarse la presión del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y su mejor opción por rebelión es el “Truko” VERÁSTEGUI.

Establecen que la marca de “Cabeza de Vaca” está sumamente desgastada, que era el momento de reconocerlo, además de que la anterior administración estatal desprecio a los panistas.

De acuerdo a su balance, sólo el 10 por ciento de los funcionarios eran panistas, fueron poco valorados y sufrieron abusos por parte del ex mandatario.

Los panistas se cansaron de llorar, sufrir desprecios, tratan de olvidar ese mal trago que significó una administración azul que no dejo una sola obra para recordar su paso por la entidad.

No hay nada que establezca que Tamaulipas fue gobernada por un panista, por el contrario, cada día salen más actos que van en contra de los principios moralistas, humanistas y de honestidad que tanto pregonaban en el interior del PAN.

El poder y el dinero corrompió a los cabecistas, muchos de ellos forasteros que llegaron para saquear, sin aportar nada a la entidad.

Los lideres azules ya no quieren que ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA sea reelecto.

Su gallo les dijo que no, habló de la lealtad que le tiene a CABEZA DE VACA, por lo que rechazó la propuesta, aunque les agradeció.

Los panistas que buscan rebelarse se preguntan si es lealtad o miedo el que tiene “El truko” VERÁSTEGUI, un hombre que es considerado valiente, echado para adelante y aceptando retos.

“El truko” quiere figurar en la boleta en el 24, pero no en la del Senado, eso lo haría solamente si se lo pidiera al que sigue considerando su jefe. Quedó claro que se conformaría con ser candidato a diputado federal plurinominal.

Claro, su hermano VICENTE sería feliz siendo el candidato al Senado, simplemente aceptaría la propuesta sin chistar, no tiene ningún motivo para serle leal al cabecismo, que se sirvió del grupo cañero.

En el interior del PAN todo sigue revuelto, la corriente antecabecista sigue más que vivo, en espera de la coyuntura perfecta.

El pasado jueves, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA encabezó la primera reunión del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Tamaulipas, con un claro compromiso por el medio ambiente.

Sin embargo, en la reunión asistieron presidentes municipales, un encuentro que sirvió como termómetro sobre con quienes lleva la mejor relación.

Los alcaldes, como EDUARDO GATTÁS, de ciudad Victoria o ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ se les nota que están muy cerca del cardiólogo. Se siente la buena vibra, son los más atacados por los enemigos de la 4T, pero también los que más lealtad demuestran.

Tienen un proyecto que busca trascender, por lo pronto alinean sus políticas municipales de acuerdo a la agenda por el medio ambiente.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com