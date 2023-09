Christopher Uckermann presenta problemas de salud en gira con RBD

MÉXICO.- RBD regresó hace unas semanas a los escenarios con su gira Soy Rebelde Tour, la cual dio inicio en Estados Unidos. Aunque el grupo ha sido bien recibido por sus fans, Anahí ha tenido dificultades para escuchar debido al accidente que tuvo en el oído y ahora es Christopher Uckermann quien tiene algunos problemas de salud.

El pasado 1 de septiembre el cantante escribió en una historia de Instagram que no se sentía bien, aunque señaló que estaba emocionado por dar su concierto.

“Estoy muy emocionado por esta noche; les comparto que hoy me he sentido mal físicamente, pero mi cariño hacia ustedes ¡es más fuerte! Les prometo dar lo mejor que hoy pueda de mí”

Christopher Uckermann revela qué es lo que padece

Horas más tardes, Chistopher Uckermann compartió un video en el que explicó a sus fans la enfermedad que lo ha estado aquejando y que no le ha permitido sentirse bien sobre el escenario.

“He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido por juntas y por estar trabajando en el tour, pues se puso un poco rudo en cuestión de la tiroides, se me inflamó un poco y eso se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque todo esto (la garganta) lo tengo inflamado”.

El integrante de RBD comentó que ha estado tomando medicinas para el problema que tiene con la tiroides y reflexionó sobre la vida de los artistas y los cantantes que están de gira como él.

“Ya estoy tomando cosas para la tiroides, ha sido medio rudo, para los que les ha pasado cosas con la tiroides es muy fuerte. Esta es la verdadera historia de los artistas, no todo lo que brilla es oro, pero es duro, un tour es duro, andas de arriba para abajo, a veces no dormimos”.

Finalmente, el cantante dijo que aunque no se sentía muy bien, el amor y la energía del público lo animó.

“Una vez que estuve en el escenario y sentí la energía de la gente me levantaron y fue cantar con todos, pasarla muy bien, nos fundimos en la energía esa noche (…), somos guerreros, aquí estamos, espero mañana sentirme mejor”.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR