Fuertes lluvias arrastran coches al mar Egeo

La pequeña ciudad costera de Zagora, Grecia, fue testigo de la furia de la naturaleza con el paso de DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Tal como lo detalla Nahel Belgherze, usuario de X (Twitter) que se dedica a la divulgación sobre fenómenos naturales y ciencia, y lo refleja en algunos videos que publicó en su cuenta con las terribles consecuencias.

En solo diez horas, las lluvias torrenciales dejaron un récord aterrador de 528 mm de precipitación, llevando el fenómeno del Niño global a extremos inimaginables.

My goodness! Zagora, Greece recorded a jaw-dropping 528 mm (21 inches) of rain in just 10 hours – an additional 300-500 mm, locally up to 600 mm, of rain could fall by Thursday. A historic flooding event is underway! pic.twitter.com/7swtHuCFVI — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023

Los residentes de Zagora quedaron paralizados por la magnitud del desastre. En un video viral que circula en las redes sociales, se puede ver cómo el mar se traga impasible automóviles y arrastra casas enteras, convirtiendo las calles en ríos tumultuosos. Las imágenes son impactantes y han conmovido a millones en todo el mundo.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023

El cambio climático, catalizador de eventos meteorológicos cada vez son más extremos y vuelve a dejar su huella en esta terrible tragedia. Expertos climáticos advierten que estos eventos destructivos podrían convertirse en la nueva normalidad, a menos que se tomen medidas drásticas a nivel global para abordar la crisis climática.

Mientras los equipos de rescate trabajan incansablemente para ayudar a las personas afectadas y evaluar los daños, el mundo debe abordar este suceso como un recordatorio escalofriante de la urgente necesidad de tomar medidas concretas para combatir el cambio climático y proteger nuestro planeta, antes de que sea demasiado tarde. Zagora es hoy un triste ejemplo de lo que podría suceder si no actuamos.

Sobering scenes continue to emerge from Thessaly, Greece as the region is experiencing one of its worst flooding events on record. Continuous heavy rainfall have turned the streets of Skiathos into raging rivers. pic.twitter.com/iHumXamWem — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO