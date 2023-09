Cancelan Desfile en Altamira por Conflicto de Maestros

Por el conflicto magisterial, en Altamira fue cancelado el desfile conmemorativo a la Independencia de México el 16 de Septiembre.

El secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez comentó que solamente se tiene programada una ceremonia en la explanada de la Presidencia Municipal.

Nosotros no programamos desfile, como quiera platicando con el comandante del Quinceavo Batallón el detalle sigue siendo el sindicato de maestros, la sección 30″.

Dijo que a través de la Dirección de Educación a cargo de la maestra María del Carmen Romero Hernández se coordinará la ceremonia cívica.

Los miembros del ayuntamiento serán invitados a la ceremonia para que acompañen al Presidente Municipal Armando Martínez o a un representante según sea el caso.

José Francisco Pérez Ramírez, precisó que hubo un acercamiento con los profesores, pero están a expensas de la indicación del dirigente sindical.

“No tenemos respuesta por parte de las escuelas para programar un desfile y por eso preferimos no hacerlo, no programarlo. No vamos a tener desfile”.

Para el 15 de septiembre, sí está programada una verbena popular y a las 23:00 horas, el alcalde Armando Martínez Manríquez dará el tradicional grito de Independencia.

“Quiero pensar que a partir de las 9 de la noche vamos a tener nosotros la verbena y el grito a las 11 de la noche”.

Óscar Figueroa/La Razón