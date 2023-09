NASA logró producir oxígeno en Marte

La exploración de Marte da cada día pasos agigantados que incrementan las posibilidades de que, muy pronto la humanidad visite el planeta para continuar conociéndolo, y es que recientemente, la NASA logró producir oxígeno en el planeta.

Este hito estuvo a cargo del explorador Perseverance el cual consiguió producir en Marte oxígeno suficiente para mantener con vida a un astronauta durante tres horas. Utilizando su dispositivo Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) el rover logró convertir dióxido de carbono en oxígeno.

✅ It’s mission accomplished for my MOXIE instrument!

I brought this device to test making oxygen from Mars’ CO2 atmosphere, and it worked great. This tech could pave the way for future explorers to make their own rocket fuel and breathable air. 🚀

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 7, 2023