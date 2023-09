El futuro de Marcelo

+ Las candidaturas senatoriales, son responsabilidad de López Hernández

+ En Matamoros ya se mueven las ‘corcholatas’ de Mario Alberto; son seis

+ La segunda Feria Universitaria del Libro tendrá lugar en octubre próximo

La creación de un Movimiento Progresista hacia el interior de morena, sería la ruta que transite Marcelo Luis Ebrard Casaubón a partir de mañana, para mantenerse vigente en política. A menos que diera la sorpresa, anunciando su candidatura presidencial por parte de Movimiento Ciudadano (MC).

Pero lo dudo, merced a las declaraciones más recientes de su propietario, Dante Alfonso Delgado Rannauro.

Por tanto, resulta simplista asegurar que el ex canciller se separaría de Movimiento Regeneración Nacional –donde tiene asegurado un escaño por la vía plurinominal–, tras su desacuerdo con un desaseado proceso para la elección de la coordinadora de los comités de defensa de la transformación (léase candidata presidencial).

Una vez aclarado ese punto le comento que, efectivamente, Ebrard ha trazado su propio camino y seguramente aparecerá en la boleta, aunque su inclusión sea como candidato a senador de representación proporcional, en aras de convertirse en pastor de la bancada guinda, por ser un compromiso de Andrés Manuel López Obrador.

Esto sin declinar en su intención de crear el Movimiento Progresista de morena, que después se convertiría en asociación civil y en enero del 2025 en proyecto de partido político. No antes, porque los tiempos son marcados por la ley.

El ultimátum que dio Marcelo a la Comisión de Encuestas de morena a fin de reponer el levantamiento del estudio demoscópico, vence mañana. Y precisamente mañana, por la tarde, se confirmará que no se va del partido, sino que se queda para desde adentro corregir tanta marrullería solapada y tolerada por sus aún altos mandos: Alfonso Durazo Montaño y Mario Martín Delgado Carrillo.

En consecuencia, iniciará un recorrido por todo el país, para, según ha dicho, encontrarse con sus seguidores y definir su futuro, posteriormente, a raíz de lo que diga la mayoría, pero antes de cerrarse el plazo de registro a los candidatos por lista nacional.

El camino hacia la jefatura del Ejecutivo federal le está cerrado, ya que de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos el plazo para solicitar su participación, como candidato independiente, venció hace días. Y para que cualquier organización de ciudadanos que pretenda consolidarse como un partido político nacional, debe informar su propósito al Instituto Nacional Electoral (INE) en enero del año posterior a la elección presidencial.

Por otra parte, distintos colaboradores muy cercanos al ex canciller me han comentado estar en desacuerdo con la separación de morena, pues su diferencia no es con el membrete, sino con los manejadores de éste que no respetan la democracia que tanto dicen buscar.

Es la opinión generalizada, dicen, por lo que difícilmente convalidarían la salida del partido, la suya y la de Marcelo.

Así que, mañana, no esperemos grandes sorpresas.

ASPIRANTES AL SENADO

Las incorporaciones de Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Gerardo Fernández Noroña al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, modificarían sustancialmente los proyectos gubernamentales para imponer candidatos al Congreso de la Unión.

Y es que alcanzar la mayoría absoluta en las cámaras de Senadores y Diputados es el objetivo de Andrés Manuel López Obrador, porque sólo así sacaría avante las reformas constitucionales que la oposición, durante este sexenio, ha echado por tierra.

El presidente, incluso, en sus ‘mañaneras’ ha desatendido la legalidad electoral llamando a votar en una misma línea, pues bien sabe que un voto cruzado poco le ayudaría a su proyecto transexenal.

Es decir, va por todo. Y con todo. De ahí que en Adán Augusto, Ricardo y Gerardo (además de Claudia), recaiga toda la responsabilidad para seleccionar a los 500 candidatos a las diputaciones federales (300 uninominales y 200 plurinominales) y a los 128 candidatos al Senado (64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 por lista nacional).

Con esto, prácticamente, quedarían fuera de la toma de decisiones los 22 gobernadores guindas, aunque tendrían derecho al veto sólo algunos, si acaso el jefe del Ejecutivo federal se los permite.

En cuanto a las entidades donde habrá elección de gobernador, queda en claro que las decisiones serán también centralistas.

No obstante, a los mandatarios estatales se les respetaría la selección de candidatos a los congresos locales y ayuntamientos.

Al menos es lo que se comenta en los mentideros políticos.

CASO TAMAULIPAS

Me queda en claro que: por su edad, cuestionable ejercicio legislativo y por habérsela jugado con Ebrard, a la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes le sería negado el derecho de buscar su reelección por morena.

No así al senador José Ramón Gómez Leal, por éste tener la venia del tabasqueño López Hernández, aunque él mismo ha divulgado que quizá se decida por la presidencia municipal de Reynosa.

Bajo este entendido, la candidatura más peleada sería la que le toca al género femenino que, por cierto, irá en primer lugar de la fórmula, según la disposición partidista.

En el escenario, aparecen como favoritas Adriana Lozano Rodríguez y Olga Patricia Sosa Ruiz –la primera es secretaria de Finanzas y la segunda del Trabajo–, pero Maki Esther Ortiz Domínguez desde hace meses ‘pelea’ la posición divulgando ser amiga personal de Sheinbaum Pardo, como si la relación hiciera mella a sus rivales ocasionales.

También se menciona a dos diputadas locales: Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina de López Obrador, y Magaly Deándar Robinson; e inclusive a la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal. O sea, se pondrá interesante el rejuego.

ISIDRO, ¿LA CARTA FUERTE?

Hace días el presidente municipal de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, sostuvo un encuentro con seis de las ‘corcholatas’ que buscan relevarlo en el cargo.

Tres mujeres y tres varones. Son, ellas: Silvia Burgos Sánchez, Yolanda Chavira Estrada y Larissa López Carrillo; y ellos: Víctor García Fuentes, Carlos Ballesteros Gálvez e Isidro Vargas Fernández.

No estuvieron Adriana Lozano Rodríguez, quien dice lleva mano; ni el diputado José Alberto Granados Favila, quizá por el impedimento que puso el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) a los aspirantes que no saben leer… ni escribir. Lo cierto es que el más cuajado, políticamente, es Isidro Vargas, quien se ha caracterizado por ser un legislador productivo y bueno para el debate en el salón de sesiones. No tiene enemigos ni pelea sólo por darse a notar con sus homólogos opositores.

Como presidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura, recibió el primer informe del gobernador Américo Villarreal Anaya y entiende que hay que privilegiar el diálogo para lograr acuerdos sustantivos.

Hace días anduve por Matamoros, donde dicen que, de no decidirse la secretaria de Finanzas, Isidro será el candidato a la alcaldía.

Caminante no hay camino

La condición que pone Arnulfo Rodríguez Treviño para acceder al diálogo y finalizar el paro magisterial sólo si es cesada la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, raya en la intransigencia.

Olvida que los asuntos del Ejecutivo, por mandato constitucional, sólo corresponden al gobernador, quien no se mete en el sindicato porque no es atribución suya. Bien lo saben los maestros que, poco a poco, lo van dejando solo.

Se hace camino al andar

La segunda edición de la Feria Universitaria del Libro, que coordina en esta entidad la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), tendrá lugar del 14 al 22 de octubre próximo, anunció el rector de la máxima casa de estudios, Guillermo Mendoza Cavazos.

Con diversas actividades encaminadas a fomentar la cultura entre la sociedad de la zona sur, se espera gran afluencia de distintas instituciones educativas, promotores culturales y organismos de la sociedad civil durante los talleres o exposiciones donde podrá participar directamente.

Ahí estarán, también participando, niños, promotores culturales y organizaciones; escritores independientes, conferencistas, investigadores y académicos.

En su primera edición la Feria Universitaria del Libro fue un éxito. Y estoy seguro que se repetirá.

Cicuta

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 ya está en manos de los diputados. Y seguramente pasará, como siempre, sin correcciones mayores.

Como es año electoral, se contemplan incrementos sustanciosos a los programas sociales. ¡Qué casualidad!