Jaime Maussan se pone furioso al ser cuestionado sobre extraterrestres en un programa en vivo

Luego de que la expectación que han provocado los supuestos extraterrestres presentados por Jaime Maussan la semana pasada en la Cámara de Diputados y que incluso la NASA ya cuestionó su origen, tal parece que aún hay mucho que decir sobre estos presuntos seres de otro mundo.

Y es que las momias han dado la vuelta al mundo provocando todo tipo de reacciones, en su mayoría, han sido tomadas como un fiasco, sin embargo, no se ha dejado de lado el tema científico, pues los especialistas han llamado al ufólogo mexicano a compartir con ellos su investigación a fin de descartar que se trate de figuras elaboradas con huesos de distintas especies.

Sin embargo, Jaime Maussan se ha mantenido firme en sus argumentos, tanto, que recientemente explotó durante una entrevista para el Canal N de noticias de Perú, en donde fue cuestionado por el periodista Fernando Llanos sobre la veracidad de estas momias interestelares.

#ULTIMAHORA 🔴| El periodista Jaime Maussan explotó durante una entrevista con un conductor de un programa de noticias de Perú. El conductor le reclamó a Jaime Maussan por haberse llevado dos reliquias, a lo que Maussan respondió enojado que el no las sacó, que fue otra persona… pic.twitter.com/Wo3SANza1G — Libro Negro (@Libro_negro_) September 17, 2023

El especialista del fenómeno ovni se mostró muy molesto desde el inició de la entrevista al asegurar que no se trata de un fraude y subrayó que han investigado estos cuerpos desde hace 6 años por lo que pidió a las instituciones científicas verificar la autenticidad de las pruebas presentadas.

Maussan agregó que los estudios de ADN realizados a las momias se encuentran almacenado en la nube y está disponible para su análisis. Además, aseguró que las imágenes y gráficos presentados son reales y pueden ser examinados por cualquier persona interesada en determinar su veracidad.

“Cualquier puede ver las imágenes de los seres. Ahí puede determinar si esto es verdad o no. Tratar de responder estos ataques es muy desgastante”, dijo Maussan.

El ufólogo se mostró frustrado ante el análisis que concluyó que la piel de los supuestos seres es una mezcla de pegamentos, fibra vegetal, papeles molidos y goma.

Ante la consulta de cómo sacaron estas piezas del Perú, el investigador desconoció y descartó que él haya sido quien las retiró y lo llevó a México.

“Hasta dónde yo se fueron traídas por gente de Perú a México y entregadas a una institución científica con motivos de investigación que se ha estado haciendo”, comentó.

Además, Maussan explicó que en 2017 envió cartas al Ministerio de Cultura anunciando el hallazgo, pidiendo su intervención.

“Nunca hubo una respuesta. Luego envié una segunda carta al presidente de la República, no recuerdo el nombre, está registrado. Uno o dos años después yo me presenté en el Ministerio de Cultura del Perú, está grabado, solicité que investigaran esos cuerpos. No me quisieron recibir”, contó.

Finalmente, el investigador del fenómeno ovni rechazó los cuestionamientos en su contra y remarcó que no va a arriesgar su carrera en presentar cuerpos armados.

“Yo no voy a poner a poner en riesgo mi prestigio, mi carrera de 50 años para presentar algo falso. Yo no he cometido ningún delito. Lo único que hice fue presentarlas”, sentenció.

CON INFORMACION DE EXCELSIOR