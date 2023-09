Capturan a caimán con cuerpo humano en el hocico

Un impresionante caimán de 4.2 metros (14 pies) fue capturado el viernes mientras cargaba el cuerpo sin vida de un residente de Florida a lo largo de un canal. El dramático incidente tuvo lugar en una calle residencial en Largo, una pequeña comunidad ubicada a solo (6.4 kilómetros) 4 millas al sur de Clearwater.

El descubrimiento inicial del reptil con su víctima atrapada entre sus poderosas mandíbulas fue realizado por un testigo atónito. JaMarcus Bullard, quien se dirigía a una entrevista de trabajo, presenció la impactante escena y comenzó a grabar.

“Me di cuenta de que había un cuerpo en su boca, así que comencé a grabar”, comentó el testigo Bullard a medios locales.

De inmediato, Bullard alertó al Departamento de Bomberos de Largo, que se encontraba a escasos pasos de la escena macabra. El personal de emergencia actuó con rapidez, extrayendo al caimán del agua y disparándole “varias veces”, según relató Bullard.

DEADLY ALLIGATOR ATTACK: Police in Florida are investigating a suspected alligator attack in Largo after a body was found in the area where a large alligator was seen near a puddle of blood. pic.twitter.com/vqkwCLAgJR

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 22, 2023