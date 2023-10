Desde hace algunas semanas Luis Miguel y Aracely Arámbula han sido tema de conversación luego que “la chule” hiciera polémicas declaraciones sobre el nulo apoyo económico que recibe por parte del padre de sus hijos, además de dejar claro que tiene muchos años que “El sol” no hable ni ve a Daniel y Miguel.

Debido a lo anterior es que muchos famosos han mostrado su apoyo a Aracely Arámbula asegurando que es una gran madre, ante esto, medios de comunicación cuestionaron a Alicia Villarreal sobre este tema, y la intérprete de “Te quedó grande la yegua” lanzó una polémica declaración.

¿Alicia Villarreal le dijo rogona a Aracely Arámbula?

En entrevista para el programa Hoy día transmitido a través de Telemundo, “la güerita consentida” fue cuestionada sobre la presunta demanda y lo que pide Aracely Arámbula a Luis Miguel para que éste se haga responsable de sus hijos.

Ante esto, Alicia Villarreal dejó claro que ella no puede hablar ni opinar sobre nadie más, sin embargo, la cantante siguió hablando y sorprendió con lo que dijo pues muchos aseguran que se trata de una dura indirecta para la misma Aracely Arámbula.

“Yo como mujer, todos me hacen los mandados, yo no necesito ningún hombre, osea yo no soy ni pedinche ni rogona, ni nada, me das, me das, quieres, quieres, si mis hijos ya tienen a su papá y su papá ya los reconoció, ¿qué estoy peleando? si yo soy una mamá que las puede con todas, yo no necesito nada de nadie”, dijo Alicia Villarreal

Al terminar de decir lo anterior, la ex vocalista de Límite, dejó una vez más claro que eso lo decía por y para ella misma como Alicia Villarreal, queriendo deslindar que sus comentarios fueran tomados como indirecta, sin embargo, esto no sucedió así.

Ante las declaraciones de Villarreal, los conductores de la emisión matutina aseguraron que la más directa no pudo ser la cantante pues está claro que su mensaje fue dirigido para “La Chule”.

Además que aseguran que como mujeres pueden ser muy independientes, sin embargo, en cuestión de hijos la responsabilidad es de dos por lo que mínimo se le debe obligar al hombre con una pensión alimenticia.

¿Qué dijo Aracely Arámbula?

Hace algunas semanas la actriz dejó claro que ella no tiene interés en ver o reunirse con Luis Miguel pues asegura que él se ha portado muy mal, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que él busque a sus hijos y se reúna con ellos, pues pide que así como ve a las hijas de su actual novia, se haga responsable de sus hijos Miguel y Daniel a quien desde hace años no provee y tampoco se ha comunicado con ellos.

“Para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal. No se ha portado nada bien. Si él tuviera interés, decían ‘tiene que estar ella presente’, pues era cuando tenían 4 y 6, ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él”, dijo Aracely Arámbula.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO