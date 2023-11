Hombre le quita la vida a su novia, la quemó viva

ARGENTINA.- El feminicidio de una adolescente de 15 años de edad ha causado conmoción en la localidad de San Martín, en Argentina. De acuerdo con el reporte de sus familiares, Brisa Rodríguez fue asesinada por su pareja un hombre 10 años mayor que ella, quien además la retenía en contra de su voluntad. A través de plataformas digitales, los seres queridos de la víctima se han unido para exigir justicia por el caso, ya que aseguran que el agresor, Gaston “R”, y sus cómplices siguen en libertad.

A través de redes sociales, la madre de la víctima -así como otros familiares- revelaron que no estaban de acuerdo con la relación debido a la diferencia de edad, pero no consiguieron separarlos pese a que realizaron varios intentos. Finalmente, hace unos días, la situación empeoró cuando Gastón “R” atacó a la menor de edad, la forzó a estar con él y posteriormente la asesinó quemándola viva, todo esto con el apoyo de sus cómplices.

¿Cómo fue asesinada Brisa Rodríguez?

El feminicidio ocurrió en una casa del Barrio Obligado en Bella Vista, donde Gastón tenía a Brisa retenida. El cuerpo de la mujer mostraba signos de violencia, señal de que había sido golpeada y quemada mientras aún estaba con vida. Una prima de la víctima detalló que el agresor aparentemente intentó salvar a la víctima y él mismo terminó con algunas quemaduras, pero ya era demasiado tarde y la joven murió como consecuencia de las quemaduras.

“Gastón asesino. Quemo viva a mi prima ayer a la mañana la dejo horas en terapia intensiva y hoy a la mañana ella no soporto tanto dolor, le quemo el 80% de su cuerpo. 15 años tenia, era una nena llena de luz y con una vida hermosa por delante, no merecía esto. Ella no merecía irse, te odio los odio a todos los que lo cubrieron. Ella pedia por favor y nadie hizo nada loco como puede ser tan chiquita tan indefensa. Compartan así no queda impune que page por lo que hizo, le arrebato la vida a una criatura”, se lee en una de las publicaciones en Facebook.

¿Qué se sabe del agresor?

Familiares de Brisa también compartieron fotografías de Gastón, quien es señalado como el agresor de la joven. La familia ha señalado que esperan que el caso no quedé impune. “Este es Gastón, el lunes a la noche prendió fuego a mi sobrina una nena de 15 años. Este ** la mato. Pido a todos que compartan, necesitamos que la justicia actúe, tiene varias denuncias echa y el sigue como si nada. Arruino toda una familia. Ayuden compartiendo que todo el mundo sepa de este asesino . NO MAS VÍCTIMAS DE GASTÓN. Basta de lastimar mujeres basta”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO