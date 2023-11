Altamira, cambia el escenario

Con la sorpresiva emigración C de Juvenal Hernández Llanos del PAN a Morena los liderazgos de la oposición en Altamira se han visto obligados a hacer ajustes al plan con el que se proponían pelear a la 4T la alcaldía y las diputaciones del 2024.

Tenemos entendido que el domingo viajará a Reynosa Ciro Hernández Arteaga para asistir al informe del dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, así como para exponer al Cachorro el caso y, tras analizar la situación, discutir las decisiones que se requieran en el nuevo escenario.

LA PREGUNTA ES ¿POR QUÉ DEJO JUVE A LA OPOSICIÓN? Los cercanos coinciden en que el exalcalde decidió abandonar las filas panistas cuando confirmó que Acción Nacional no le daría la candidatura de alcalde y se enteró de que, primero que el Truko no había convencido a Ciro que aceptara disputar la diputación federal, segundo que Miguel Gómez Orta advirtió que, si postulaban a Juve, el buscaría la candidatura de alcalde por el Movimiento Ciudadano.

Además, a decir de la dirección estatal del partido albiazul, Juvenal nunca se acercó al comité para opinar sobre la sucesión, tampoco para proponer ideas y soluciones.

La aspiración política de Juve se debilitó más cuando el mismo mecenas que le financió la campaña a Armando Martínez les dijo a los opositores que estaba dispuesto a patrocinarles la del año que viene, pero a condición de que el candidato a la presidencia municipal fuera Víctor Meraz.

Ya sin el exalcalde en el PAN, las negociaciones de la oposición serán menos problemáticas y seguramente en los próximos días definirán si continúan con la terna original integrada por Ciro, Víctor Meraz y Gómez Orta y a quién encargarán la disputa del ayuntamiento y a quienes las candidaturas de las diputaciones 19 y 20.

PARA JUVENAL, SIN EMBARGO, EL PANORAMA NO LUCE BIEN. Además de que no podría echar abajo la reelección de Armando Martínez, se vislumbra complicado que le asignen a él o a alguno de sus allegados una candidatura de diputado. En las condiciones en las que el ex munícipe llega a la Cuarta Transformación a lo más a lo que puede aspirar es a obtener algunas posiciones en el próximo gabinete y cabildo.

¿Y SI NO LE DAN NADA? ESE ES OTRO RIESGO.

La supremacía política que tiene Morena sobre los adversarios en el municipio es tan fuerte y holgada que no necesita de ayuda externa para conservar la plaza, tanto que el partido guinda puede darse el lujo de prescindir del apoyo de Hernández Llanos, que, en opinión de no pocos, parece que se precipitó al dejar de esta manera a la causa opositora.

No obstante, el aspirante ya empezó a realizar recorridos y reuniones de acercamiento con los residentes de la comunidad que gobernó del 2005 al 2007 a efecto de atraer los reflectores y la atención de los votantes.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com