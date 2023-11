Investigan la desaparición de tres periodistas en Guerrero

GUERRERO.- Autoridades mexicanas investigan la desaparición de cinco personas, entre ellas, tres periodistas, en la localidad de Taxco de Alarcón, Guerrero, en el sur de México, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un comunicado, la FGE precisó que el caso se persigue a través de la fiscalía especializada en delitos cometidos en agravio de periodistas y defensores de los derechos humanos, así como por la fiscalía especializada en materia de desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas.

Los periodistas desaparecidos fueron identificados como Marco Antonio Toledo Jaimes, director del Semanario Espectador de Taxco, corresponsal de N3 Guerrero, La Crónica, y Vespertino de Chilpancingo, el pasado 19 de noviembre.

Además de Silvia Nayssa Arce Avilés, y Alberto Sánchez Juárez, una pareja de periodistas del medio digital RedSiete, el 22 de noviembre, ambos plagios perpetrados por grupos criminales armados.

I've read of journalist desaparecidos. Never in a million years did I imagine one of those journalists would be my sister and my brother-in-law.

They were kidnapped in Taxco, Guerrero.

Please help me spread this message in hopes that we will get them back safely. pic.twitter.com/qAf0zoofs8

— Julissa Natzely Arce Raya (@julissaarce) November 23, 2023