Sera la campaña más cara y violenta… 

Pues ya se registraron y tienen saturados con sus spots promocionales dirigidos “a la militancia” pero que llega el mensaje a todo México, XOCHITL GALVEZ, CLAUDIA SHEINBAUN y SAMUEL GARCIA.

Ya son precandidatos a la Presidencia de la Republica y como dijera LUCERITO, ¿Y?, ¿cuál es realmente la diferencia?, pues ninguna, desde antes, al menos las damas, no solo se sentían precandidatas, sino que ya andaban encampañadas.



Ahora, los tres personajes en cuestión son realmente candidatos únicos, pero aun así andarán en territorio haciendo su precampaña mientras que la autoridad electoral solo les vera pasar.



Desde hace un buen tiempo, sobre todo la candidata oficial, andaba encampañada gastando dinero institucional, porque la verdad se duda que le esté poniendo un peso de su bolsa al proyecto.



Pero bueno, la situación es que los tres personajes en cuestión iniciaron precampañas que les servirá para afilar sus armas y salir al campo de batalla de la contienda electoral.



Una contienda que sin duda será de las más caras y violentas que este México lindo y querido tenga recuerdo en el pasado reciente.



Se preguntarán muchos, y lo sucedido con LUIS DONANDO COLOSIO, ¿qué fue?, cierto es que se tuvo un crimen de Estado, pero aquella campaña no fue violenta porque prácticamente iba solo, bueno, solo con son su enemigo íntimo en contra, o al menos eso es lo que se dice.



Entonces, la contienda electoral que se avecina será violenta porque no solo los candidatos y sus partidos estarán tirándose a matar políticamente, sino que sus patrocinadores, oficiales y hasta de los poderes fácticos, también estarán librando una batalla en territorio donde el único que puede salir perdiendo será el pueblo.



Será desmedida la violencia de calificaciones y descalificaciones entre los aspirantes a dirigir los destinos de este México lindo y querido, la que seguramente resultará más golpeada será XOCHITL GALVEZ, le atacarán de muchos frentes.



Se visualiza que, hasta el candidato naranja, SAMUEL GARCIA, sea uno de los que sin respeto ni prudencia alguna, atendiendo su encomienda de estorbar a GALVEZ, pues quizá sea más que candidato el encargado de ponerle todo tipo de piedras en el camino a XOCHITL para que CLAUDIA no caiga en ningún juego peligroso de confrontación.



En fin, la situación es que ya están oficialmente registrados ante sus partidos políticos CLAUDIA SHEINBAUM, XOCHITL GALVEZ y SAMUEL GARCIA, son prácticamente los abanderados, de MORENA y sus aliados, el Frente Amplio por México y el MC respectivamente, a la Presidencia de México y realmente serán los que estarán en el campo de batalla, los independientes, seguramente como siempre, solo dejarán los rayones.



Claro, falta que XOCHITL, CLAUDIA Y SAMUEL se conviertan en candidatos, no hay duda de que eso sucederá y después la autoridad electoral de la voz de arranque para que inicie el próximo año la campaña constitucional, pero para entonces ya estarán, ellas y él, bastante golpeados.



Pues desde ya se ve que serán campañas que estarán muy manchadas, que costarán mucho dinero, sudor, lágrimas y quizá, aunque es algo que no se quisiera, sangre, los candidatos y sus patrocinadores tendrán una encarnizada guerra ya que es mucho lo que está en juego.



Si, pueden ser las campañas del 2024 las más violentas y caras, pues costarán mucho en todos los aspectos.

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ

Correo.-vida.diaria@hotmail.com,Twitter@VidaDiaria1