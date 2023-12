Wendy confiesa que se estaba enamorando de Nicola Porcella en LCDLFMX

Dentro de La Casa de los Famosos Wendy Guevara y Nicola Porcella llamaron la atención debido a que comenzaron una buena amistad que muchos creyeron se convertiría en amor, sin embargo, ambos han dejado claro que solamente son amigos.

Y a varios meses de que Wendy Guevara ganara “La Casa de los Famosos”, la influencer reveló que sí se llegó a enamorar de Nicola Porcella, pero el primer día que lo conoció se le hizo muy guapo.

“Sí me gustaba Nico (…), él se metió en el cuarto de nosotros y fui descubriendo que es una muy buena persona y él me agarraba y yo decía: ‘me lo voy a agarrar en la noche’”, dijo en entrevista con Yodi Rosado.

Wendy Guevara comentó que se dio cuenta que ya se estaba enamorando de Nicola Porcella cuando en una de las dinámicas del reality editaron un video en donde contaban una historia de amor entre ellos.

“En La Casa de los Famosos nos ponen el cine y de repente nos pintan la novela de amor de él y yo, además sí parecía (…), cuando estaba dentro de la casa me ponía muy vulnerable y como Nico empezó a llevarse mucho conmigo, a contarnos cosas intimas y me dio miedo porque me estaba enamorando de Nicola”.

Tras esto, Wendy Guevara puso un alto para evitar crear más sentimientos por Nicola, ya que él solamente la veía como una amiga.

“Un día me acuesto y digo: ‘que si salgo y empezamos a salir’, empecé a verle todo lo bueno a Nico, me imaginé muchas cosas. Y eso pasaron lo del cine y yo dije: ‘la estoy cagand…, esto es un juego, ya no nos vamos a ver y me estaba enamorando. La gente empezó a criticarme, pero nadie se fija en lo que yo sentía”.

Finalmente, Wendy Guevara señaló que el Apio Quijano le dijo que tuviera cuidado de no enamorarse de más de Nicola Porcella porque no quería que sufriera.

“Apio lo notó y me dijo: ‘si me voy de aquí no quiero que te tomes las cosas tan en serio con Nicola porque vas a sufrir’. Me empecé a alejar, de que quítate de aquí, esa fue mi manera de cuidarme. Él sí lo está tomando a juego y yo no tanto”.