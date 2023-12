Video. Acusado estalla en audiencia, le lanza el micrófono al juez e intenta írsele encima

MÉXICO.- Bastan segundos para que el hombre que se dice inocente, tras ser detenido por violencia familiar, pierda el control, amenace e intente golpear al juez que lleva su caso, una escena insólita en los tribunales de Ciudad de México. Todo quedó registrado en video al que tuvo acceso La Silla Rota.

Este sujeto lanza el micrófono al juzgador del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de CDMX, y pretende irse encima de él para atacarlo, pese a que se trata del personaje que habrá de determinar si va a la cárcel o no.

En un caso insólito en el poder judicial de CDMX, que encabeza el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, el imputado pierde el control, estalla y le arroja el micrófono al juzgador. Lo insulta aún más, amenaza, y voltea con furia el escritorio en el que se encontraba en una de las salas de oralidad del Reclusorio Preventivo Norte.

Los policías procesales tuvieron que someterlo, mientras que el juez, asustado, se levanta y pide ayuda.

Antonio “R” estaba solo en la audiencia inicial, no tenía abogado particular ni de oficio y se quejó de ello ante el juez. Esto ocurrió en la segunda quincena de octubre de 2023, dijeron las autoridades consultadas.

El juez de control del TSJ capitalino, Alejandro González, preside la audiencia en la que se imputa a Antonio “R” el delito de violencia familiar, luego de ser denunciado por su esposa y cuñado como un agresor, un hombre muy violento, que constantemente los golpeaba y amenazaba.

En la audiencia que se lleva a cabo a mediados de octubre de 2023 en el Reclusorio Norte, Antonio se quejó de no tener abogado de oficio -proporcionado por el Estado, sin costo-, además de que no se le haya permitido llevar su proceso en libertad. Se declaró “inocente”.

El juez Alejandro González comienza la audiencia sin problema, están presentes el imputado, así como agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México.

Pregunta al imputado su nombre.

“Soy el ciudadano Antonio ´R’ y me encuentro como imputado y soy víctima, nunca mostraron los videos, este señor David inició la violencia, yo ya estoy cansado señor juez, no confío en que hagan justicia (…) quisiera preguntarle su señoría por qué no tengo abogado de oficio”.

El juez le interrumpe y pide respeto.

“Me cag.. en tu madre pen…lo que escuchaste hijo de tu p… m…”, y le lanza el micrófono, voltea el escritorio e intenta acercarse al juez para agredirlo.

Asustado, el juez se levanta de la silla y se retira. Los policías procesales someten al agresor.

Antonio es sometido por el cuello, pero no deja de lanzar amenazas, insultos, incluso al personal de la FGJ. Uno de los mejores abogados de Ciudad de México, con 50 años de trayectoria, dice a La Silla Rota que jamás había visto algo similar.

#VIDEO▶️| Acusado de violencia familiar enloquece en plena audiencia y agrede al juezhttps://t.co/DF6K8EEic8 pic.twitter.com/uVzWz3i3AO — La Silla Rota (@lasillarota) December 4, 2023

CON INFORMACIÓN DE LA SILLA ROTA