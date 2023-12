Video. Niña se hace viral por darle de palazos a hombre durante fiesta infantil

MÉXICO.- Dimos con el video más merecedor del audio viral de “mi primera chamba, recuerdo el día en el que de la chamaba yo me enamoré”, pues le queda a la perfección a un hombre que era el encargado de animar una fiesta infantil, no como payaso ni cómo humorista, sino de menear la piñata para que así la emoción dure más entre los pequeños. Sin embargo, no imaginó que la protagonista de la fiesta terminará por agarrárselo a “palazos”.

En TikTok se acaba de viralizar un nievo video en el que se presume una fiesta infantil que, usualmente no causa mayor problema más que diversión y en casos extremos raspones en las rodillas de los niños que emocionados corren por todos lados. Pero en este clip con miles de reproducciones la historia fue completamente distinta, cuando una niña, quien era la festejada del día demostró su molestia contra el encargado de mover la piñata.

La toma de pocos segundos muestra la celebración de una fiesta en el patio de una casa cuando una niña disfrazada de Rapunzel está por darle a su piñata de princesas, pero su enojo se desató cuando al sujeto encargado de jalar de la cuerda para subir o bajar el adorno relleno con dulces, se le pasó la mano y la elevó hasta que la pequeña no pudo alcanzar a darle ni un solo golpe.

Inmediatamente después de ver que el palo con el que pretendía golpear este objeto, no alcanzó ni siquiera a rozar la piñata, la pequeña corrió hacia donde estaba el encargado de darle diversión al momento y trató de agarrarlo a palazos; sin embargo, una mujer que aparenta ser su madre, la frenó en seco para evitar que agrediera el hombre.

Como era de esperarse, el video causó sensación en redes sociales por la furia que tenía la pequeña y aunque algunos afirmaron que debe de controlar sus reacciones, otros más tomaron con humor su decisión de tratar de defenderse, ya que al final se regresó al centro del patio para continuar pegándole a la piñata.

“Vio la raíz del problema y fue a atacarlo”, “su sexto sentido le avisó dónde estaba el problema”, “ella iba a romper la otra piñata”, “no me causa risa, sino preocupación”, “deben de enseñarla a manejar sus emociones”, “sí da risa, pero quién educó a la niña así”, “paciencia es lo que no tiene esa niña” y “muy Aries de su parte” son algunos de los comentarios que se leen en la red.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO