Poncho Herrera habla del último concierto de RBD

La mañana de este lunes 11 de diciembre el famoso cantante y actor, Poncho Herrera se convirtió en tendencia en redes sociales después de conceder una entrevista en la que habló de los conciertos que han ofrecido sus excompañeros de “RBD” a lo largo de este 2023.

Fue en este año cuando los integrantes de “RBD” sorprendieron a toda la industria al anunciar una gira por varios países de América, sin embargo, el gran ausente fue Poncho Herrera, quien argumentó que actualmente le daba prioridad a su carrera como actor.

Poncho Herrera habla de RBD

La mañana de este lunes en la reciente transmisión del programa matutino “Venga La Alegría” fue compartido el encuentro que tuvo Poncho Herrera con los distintos medios de la farándula. El actor de cine y televisión habló del regreso a los escenarios de “RBD”.

Sin guardarse nada el también protagonista de películas como “Amar te duele”, “El baile de los 41” y “La dictadura perfecta” confesó que está muy contento por el éxito que han tenido sus compañeros de “RBD”. A pesar de la insistencia se limitó a responder de manera educada.

Al ser cuestionado sobre si estará presente en el concierto que dará “RBD” en el Estadio Azteca, Poncho Herrara bromeó al decir que posiblemente si irá a ese inmueble, pero para ver un partido de los Pumas de la UNAM. Posteriormente abandonó la entrevista.

“Ojalá pueda ir al Azteca… para celebrar un campeonato de los Pumas”, respondió.

Poncho Herrera evita hablar del éxito de RBD, en un reciente encuentro con la prensa Poncho respondió sarcásticamente si irá al concierto de RBD. 🫢🎤🎶📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/nCRYydYTBq — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 11, 2023

Como era de esperarse las declaraciones de Poncho Herrera no pasaron desapercibidas para nadie pues los fans de “RBD” lamentaron que no vaya a estar presente en ningún concierto, otros pidieron que ya no se le pregunte de esos temas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO