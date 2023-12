¿Qué significa que un novio ‘resuelva’ en una relación y por qué hay memes en las redes?

MÉXICO.- En los últimos días, las redes sociales se han convertido en el escenario de un intenso debate sobre las expectativas en las relaciones de pareja, desencadenado por una publicación en la plataforma X (antes Twitter). En ella, una usuaria compartió sus criterios para una relación ideal, mencionando características como “metas altas, pulcritud, trabajo arduo, buen aroma y, sobre todo, capacidad para resolver”.

Este último punto, “resolver”, se ha vuelto el foco de la controversia, generando preguntas y comentarios entre los usuarios, especialmente por parte de hombres que se preguntan qué implica exactamente dicho término. La incertidumbre ha dado lugar a memes y comentarios irónicos, pero también ha abierto un espacio para una reflexión más profunda sobre las expectativas y roles en las relaciones de pareja.

¿Qué significa resolver en una relación?

La autora de la publicación explicó que con “resolver” se refería a los “actos de servicio” según los distintos lenguajes del amor. Para algunas participantes, esto implica la capacidad de brindar apoyo a la pareja, estar presente en situaciones de emergencia y ofrecer tanto respaldo presencial como a distancia.

Las mujeres que participaron en la discusión ofrecieron diversas interpretaciones de “resolver”, subrayando la importancia de contar con una pareja que pueda involucrarse en momentos críticos. Ejemplos citados incluyen el apoyo en situaciones de emergencia, como quedarse sin dinero en la carretera con el coche averiado, donde la pareja puede intervenir para solucionar el problema.

Ejemplo de resolver:

Ella: amor iba en el carro y choqué a un taxista, está muy enojado, tengo miedo, no sé qué hacer estoy sola, ayúdame.

Él: mi amor, no te preocupes no puedo ir ya porque estoy en una reunión del trabajo muy importante, pero ya hablé con mi ____ y ya va a ayudarte”, escribió una usuaria en X.

No obstante, algunos hombres expresaron su descontento con el término “resolver”, asociándolo con problemas psicológicos de las mujeres relacionados con la ausencia paterna, además de que muchas mujeres lo utilizaban para obtener beneficio de su novio con situaciones que no requerían una emergencia, como por ejemplo “resuélveme el desayuno”.

Por otro lado, hubo voces que argumentaron que el concepto de “resolver” debería aplicarse de manera equitativa a ambos géneros, destacando su importancia como un elemento esencial en cualquier relación de pareja.

Este debate en línea pone de relieve la complejidad de las expectativas en las relaciones modernas y cómo las palabras pueden adquirir significados diversos según la interpretación individual.

La discusión sigue abierta, con opiniones divididas sobre si “resolver” es una demanda justa o un concepto problemático en las relaciones contemporáneas. La reflexión colectiva sobre estos temas revela la importancia de una comunicación abierta y comprensiva en las relaciones modernas.

CON INFORMACIÓN DE TELEDIARIO