Ferrocarril le pone una arrastrada

VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un empleado que conducía una camioneta se llevó el susto de su vida, al ser chocado y arrastrado por el ferrocarril. El accidente ocurrió a las 12:40 horas en el Eje Vial y Libramiento Naciones Unidas. Testigos del percance se encargaron de llamar a los cuerpos de socorro, al considerar que el tripulante se encontraba lesionado. Elementos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios a una persona de edad joven, que viajaba en una camioneta Ford Ranger de modelo reciente y con placas de Tamaulipas.

Una vez valorado, consideraron que no había necesidad de llevarle a un centro hospitalario. “Hasta eso iba manejando despacio, de hecho se paró antes de llegar a las vías del tren y se fijó a su derecha, pero no a su izquierda que es por donde venía el ferrocarril” aseguró un testigo. Pero revira “aunque también es extraño que no se haya dado cuenta de chico monstruo”. Circulaba de poniente a oriente, y de acuerdo a lo que dijeron los testigos la camioneta detuvo su marcha, pero cuando intentó avanzar el vehículo se “mató”, por lo que el tren lo golpeó, arrastró, y en su trayectoria arrancó el señalamiento del ferrocarril, para luego treparlo a un cúmulo de tierra. Los oficiales consideraron el vehículo como pérdida total, mientras que el tráfico vehicular se liberó pocos minutos después de los hechos.

POR ALFREDO PEÑA

EXPRESO/ LA RAZÓN