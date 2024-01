Defraudados por agencia de viajes protestan en casa de propietaria

Altamira, Tam. Personas defraudadas por la agencia de viajes VG TOURS, se manifestaron en una de las viviendas de la dueña de la empresa.

Desde noviembre comenzaron los fraudes por parte de la agencia y los primeros afectados fueron las personas que acudirían al concierto de Luis Miguel.

Hasta el momento suman más de 100 los afectados, quienes han interpuesto denuncias en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

“Publicaron un viaje para el 25 de noviembre a los Cabos y yo gasté en una promoción de 5 mil pesos, compré dos boletos y empecé a preguntar, llegó la fecha y no han contestado, no hay respuesta de nada, acudí a la oficina y no me dieron solución y la última vez que fui encontré muchas demandas en la puerta”, dijo la señora Cynthia Conti.

Las oficinas de la agencia que estaban en una plaza comercial de la zona centro de Altamira fueron cerradas.

“He viajado con la agencia, tenía buen servicio, buenos precios y fue el gancho para darles el voto de confianza. Por parte de contacto no hay respuesta, por parte de VG TOURS, empezaron a cancelar y llegó la fecha y nada, más de 100 los afectados”.

Por Oscar Figueroa