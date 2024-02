Citrícolas de Padilla han sufrido caídas de hasta un 70% en sus cosechas por la falta de agua

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En cinco años los productores de cítricos de Padilla, han registrado caídas de hasta un 70 por ciento en sus cosechas por no tener agua suficiente para riego.

Una situación alarmante que se agudiza cada año que siga sin llover, pues está fulminando esta actividad tan representativa del centro de Tamaulipas a grado de poder desaparecer totalmente.

Martin Montelongo García, citricultor del municipio de Padilla, dio a conocer que hace cinco años, él y sus compañeros productores, cosechaban hasta 100 toneladas en cada temporada de sus diferentes frutos, pero conforme pasó el tiempo, llegaron a estos raquíticos tiempos meteorológicos, donde solo logran pizcar entre 30 a 40 toneladas.

Y es que la falta de lluvia y agua para riego ha ocasionado que muchos de sus árboles se sequen, y también que el producto sea muy pequeño teniendo un efecto negativo a la hora de levantar cosecha, pues no tiene un peso o masa considerable que les deje buenas ganancias el término de la temperada.

Así también, la floración no ha sido positiva en los últimos tres años, disminuyendo cada vez más por misma situación de estrés hídrico.

“Un ejemplo: si nosotros como citricultures cinco años atrás producíamos unas 100 toneladas andamos hoy entre unas 40 o 30 toneladas y algunos más prácticamente no han cosechado nada”.

“Porque no hay agua y no ha habido floración, tenemos tres años con esta problemática y ahorita viene la floración a fin de este mes, pero si no hay riego, prácticamente no hay cosecha”, aseveró Montelongo García.

Por dicha razón, están solicitando que el gobierno federal o estatal, implementen un programa emergente para apoyo y puedan así tener un respaldo que les genere seguridad económica o productiva en estas épocas críticas.

