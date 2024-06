Mariana Echeverría salió de ‘Me Caigo de Risa’ por esta razón

MÉXICO.- Hace unos días te informamos que Mariana Echeverría dejó de formar parte de “La Familia Disfuncional” del reality show “Me Caigo de Risa“. Tras el anuncio, Faisy, conductor del programa, confirmó que actualmente está distanciado de su ahora excompañera, provocando rumores que ese fue el motivo de su repentina salida.

En un encuentro con la prensa, Faisy confesó que su relación con Mariana Echeverría no es la mejor por el momento, sin embargo, ese no fue el motivo de la salida de ella de “Me Caigo de Risa”. El conductor explicó que la actriz tuvo una reunión con el productor y tomó la decisión de no estar en la décima temporada.

Adrián Rubio da detalles de la salida de Mariana Echeverría

En una entrevista para el canal de YouTube “Michismecito”, Adrián Rubio, esposo de Mariazel, una de las grandes figuras de “Me Caigo de Risa”, fue cuestionado sobre el distanciamiento que han protagonizado Faisy y Mariana Echeverría, dos de las estrellas del reality show.

Sin guardarse nada el también exparticipante de “La Isla Desafío Turquía” explicó el verdadero motivo de la salida de Mariana Echeverría de la décima temporada de “Me Caigo de Risa”. Aseguró que él sabe que su decisión la tomó por un compromiso personal que tenía la conductora.