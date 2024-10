William Levy habla de su separación con Elizabeth Gutiérrez

La mañana de este miércoles 23 de octubre el actor de cine y televisión, William Levy se robó las portadas de los medios de la farándula después de conceder una entrevista para el programa de espectáculos “El gordo y la flaca” en el que habló de su separación de Elizabeth Gutiérrez.

Después de varios meses en completo silencio, William Levy decidió hablar por primera vez de su ruptura sentimental con Elizabeth Gutiérrez. Las declaraciones del galán de televisión no pasaron desapercibidas para nadie, ya que habló de todo lo que se ha dicho de su ruptura.

William Levy habla de su ruptura con Elizabeth Gutiérrez

Este día el “programa Hoy” compartió una parte de la entrevista que concedió William Levy a “El gordo y la flaca”, donde por primera habla respondió a todo lo relacionado a su reparación de Elizabeth Gutiérrez, uno de los escándalos más sonados desde hace varios meses.

Sin guardarse nada el protagonista de telenovelas como “Sortilegio”, “La tempestad” y “Triunfo del amor” aseguró que durante todo este tiempo se han dicho muchas cosas, sin embargo ha decidido mantenerse en silencio por el bienestar de sus hijos.

“Una separación es de dos, no de una persona. Primera que ella están los niños. Yo he callado, no porque no tengo algo qué decir, he callado por mis hijos”, contó.

En cuanto a la llamada que hizo Elizabeth Gutiérrez a la policía, William Levy dijo que todo lo que se dijo no es cierto. Detalló que llevan cuatro meses separados y tenía el derecho de estar con cualquier otra persona, sin embargo nunca expondría a sus hijos en una situación tan complicada.

“Es muy difícil decir cosas que no son ciertas, llamar a la policía por cuestiones que no son ciertas. No estamos juntos hace cuatro meses. Tenía el derecho de hacerlo si yo quería”, contó.

En cuanto a su vida personal, el galán de televisión aseguró que por el momento no tiene ninguna relación sentimental, pero cuando eso ocurra será el primero en decirlo. “No tengo novia, el día que tenga una pareja yo seré el primero en decirlo”, sentenció.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO