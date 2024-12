Alejandra Guzmán da primeras declaraciones tras lectura del testamento de Silvia Pinal

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche del martes 17 de diciembre se dio lectura al testamento que dejó la última diva del Cine de Oro, Silvia Pinal. A la reunión se dieron cita sus tres hijos Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. También acudieron sus nietas Stephanie Salas, Giordana Guzmán y Schersa Guzmán; y sus bisnietas Michelle Salas y Camila Valero.

En la reciente transmisión del programa «Ventaneando» fueron compartidas las primeras imágenes que muestran a los integrantes de la familia Pinal saliendo del inmueble donde se leyó la última voluntad de la conductora de «Mujer, casos de la vida real».

Una de las pocas personas que habló ante las cámaras del programa de TV Azteca fue Alejandra Guzmán. La cantante no quiso brindar ningún tipo de declaración, asegurando que no tiene mucho qué decir. Además señaló que aún no está a tiempo de hablar ante las cámaras.

Frente a las cámaras de «Ventaneando», la cantante de «Yo te esperaba» y «Hacer el amor con otro» aseguró que no podía hablar nada sobre la lectura del testamento de Silvia Pinal. Les dijo a los reporteros que no podía brindar más información al respecto.

«¿Qué quieren que les diga? Ahorita no puedo decir nada, aún no», fueron las breves declaraciones que hizo Alejandra Guzmán.

¿Quiénes son los herederos de Silvia Pinal?

A pesar de que ninguno de los integrantes de la familia Pinal se ha pronunciado al respecto, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante reveló información importante sobre la herencia que dejó la conductora de «Mujer, casos de la vida real» y protagonista de «El ángel exterminador».

En este sentido el conductor de «De Primera Mano» dijo que la última diva del Cine de Oro incluyó en su herencia a sus tres hijos:

•Sylvia Pasquel

•Alejandra Guzmán

•Luis

Con información de HERALDO DE MÉXICO