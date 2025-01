Susana Zabaleta pone esta condición para casarse con Ricardo Pérez de «La Cotorrisa»

Más allá de los rumores y las condiciones excéntricas, Zabaleta dejó claro que su relación con Ricardo Pérez es sólida y que se siente valorada como nunca antes. Durante una reciente entrevista en el programa Sale el Sol, la actriz habló con entusiasmo sobre el vínculo que comparte con el comediante.

«Él no tiene miedo; siempre que estamos juntos lo primero que me dice es ‘Es un privilegio estar contigo, mi amor’. No ha habido un hombre en mi vida que me diga algo así», confesó.