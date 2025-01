Melanie denuncia acoso

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La joven Melanie, es acosada por gente allegada a la familia de Christian de Jesús “R”, denunció su abogado Antonio Juárez Navarro.

Detalló que la determinación del juez fue que en el caso de Christian prevalezca la medida cautelar de la prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

Consideró que sí es justificada la prisión y que la medida es necesaria para que se cumpla con lo que dice el Código de Procedimientos, que no se afecte la investigación, que no corra riesgo la víctima.

La defensa del imputado interpuso un amparo para que fuera revisada la medida cautelar de prisión preventiva, el propósito era cambiarla para que el joven llevara el proceso en libertad.

Para el licenciado Antonio Juárez Navarro era altamente riesgoso que Christian pudiera huir y que la audiencia realizada este jueves 2 de enero, solo fue para revisar la medida cautelar, a pesar de las seis horas que catalogó como bastante onerosa.

“Hubo muchos argumentos, muchas situaciones que estuvimos diciendo, entre ellas les puedo comentar que Melanie sigue siendo acosada por gente allegada a la familia de Christian, en cuanto hay mensajes que se van incorporar a la carpeta en los que se le dice que ya cese con este tipo de situaciones y no me refiero a su papá ni a su mamá, sino a personas que se dicen ser allegadas a la familia, al hermano que tristemente aparentemente se reporta como desaparecido y son cosas que no tienen que ver una cosa con la otra”.

Refirió que con la vinculación realizada el mes pasado, el proceso legal se encuentra en la etapa intermedia y es la que procede al juicio oral y hubo un plazo para la investigación complementaria de tres meses que ya están corriendo.

“El código dice que existe riesgo que él huya y ya sabemos el proceso, abandonó la pasantía y nuestro trabajo no es juzgar a Christian ni a Melanie, sino buscar que las reglas del derecho puedan favorecer al proceso como dice la ley”, concluyó.

Por Óscar Figueroa

Expreso La Razón