Se reúne Claudia con gobernadores y 2,400 alcaldes

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El gobernador Américo Villarreal Anaya y los alcaldes y alcaldesas de Tamaulipas, asistieron a la Reunión Nacional Municipal “Benito Juárez”, un encuentro histórico encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que congregó a todos los gobernadores y gobernadoras y a más de 2 mil 400 titulares de ayuntamientos de todo el país.

En el evento celebrado en el Word Trade Center (WTC) de esta capital, el mandatario tamaulipeco y las y los jefes edilicios del estado, patentizaron su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y se sumaron a la estrategia nacional para el fortalecimiento y el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno (federación, estado y municipios) alineados con el pueblo para consolidar la transformación de Tamaulipas.

Este espacio reafirma el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien trabaja por el bienestar de todas y todos, sin distinción de colores o partidos, expresó el titular del ejecutivo tamaulipeco.

Y agregó que en Tamaulipas respaldan plenamente su visión de justicia social y seguirán construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Como parte de este histórico e inédito encuentro se llevó a cabo la firma del convenio para la creación del Componente Indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y se abordaron temas referentes a la estrategia nacional de seguridad, el fortalecimiento de la atención a las causas de la inseguridad y sobre infraestructura hídrica, a fin de garantizar el pleno acceso al agua.

“Sepan que a lo mejor la presidenta no puede llegar a todos los municipios del país, pero que estamos presentes, que no se me olvida lo que es ser presidenta municipal, que sabemos lo que es ser alcaldesa, que sabemos lo que viven y que son parte desde el gobierno de nuestro país que está transformando para bien a nuestro país. México es un país grande y mientras permanezcamos unidos no hay ningún problema que no podamos enfrentar juntas y juntos”, expresó Claudia Sheinbaum.

Después de la Reunión Nacional Municipal con la presidenta, Villarreal Anaya tuvo la oportunidad de convivir y charlar con las alcaldesas y alcaldes, con quienes refrendó el compromiso de seguir trabajando sin descanso por la transformación de Tamaulipas.

Por Staff

Expreso-La Razón