Emiten alerta sanitaria por esta crema humectante

CIUDAD DE MÉXICO.- Una famosa crema humectante está siendo retirada del mercado por posibles daños a la salud. Se trata de un producto que ganó popularidad en redes sociales como TikTok y actualmente se vende en tiendas de belleza internacionales, tales como Sephora. Las autoridades han emitido una alerta por este producto debido a que, tras un estudio de rutina, se determinó que puede ser peligrosa para la salud de los y las consumidoras.

La crema humectante que debe utilizarse pertenece a la marca First Aid Beauty, la cual esta centrada en el cuidado de la piel y actualmente se vende en Estados Unidos en tiendas de belleza como Target, Sephora y Ulta. La compañía ahora ha emitido un retiro de productos, esto después de que más de 2 mil 500 frascos de sus productos se «distribuyeran inadvertidamente», según un comunicado emitido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

En el documento oficial, la FDA precisó que First Aid Beauty está retirando del mercado 2 mil 756 frascos de 14 onzas de su «Ultra Repair Cream, colloidal oatmeal 0.5% Coconut Vanilla». Cabe mencionar que el retiro se inició el 23 de diciembre de 2024 debido a «desviaciones»; no obstante, las autoridades han hecho un nuevo llamado a los consumidores para que eviten utilizar esta crema humectante en caso de tenerla en sus casas.

Actualmente la crema humectante «Ultra Repair Cream, colloidal oatmeal 0.5% Coconut Vanilla» tiene un retiro de «Clase II» emitido por la FDA, lo que significa que el producto es peligroso y puede ocasionar «consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles». En este sentido, la dependencia insta a las personas a evitar utilizar este peligroso producto y, por el contrario, se conseja regresarlo a tiendas y pedir un reembolso.

Por su parte, la empresa First Aid Beauty anunció que ya contactó a algunos consumidores que compraron el producto en línea, para exhortarlos a regresar la crema y no usarla: «enviamos un correo electrónico directamente a los consumidores afectados, enviamos de manera proactiva una Ultra Repair Cream Grapefruit de reemplazo y brindamos instrucciones para detener el uso del producto Ultra Repair Cream Coconut Vanilla y desecharlo», indicó la empresa.

La empresa ha asegurado que el producto se vendió, por error, puesto que no estaba destinado para salir a la venta, por lo que insiste a sus clientes a regresar el producto y solicitar un reembolso. Cabe mencionar que esta crema se hizo viral en TikTok, luego de que algunas creadoras de contenido compartieron videos utilizándola.

Tanto la FDA, como First Aid Beauty, piden a los consumidores tener cuidado y no utilizar este producto bajo ninguna circunstancia, ya que podría traer consecuencias de salud. Aunque, no se ha precisado que tipo de daños a la salud puede ocasionar esta crema humectante. Se espera que el retiro de productos continúe de forma exitosa.

Con información de HERALDO DE MÉXICO