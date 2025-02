Irracional política arancelaria

La política arancelaria del presidente Trump contra México ha resultado tan irracional y lesiva incluso para los propios estadounidenses que hasta los banqueros la desaprueban.

El director de Estudios Económicos de BANAMEX, Sergio Kurczyn, por ejemplo, destacó que, en contraste con los temores provocados por la disposición del mandatario de los Estados Unidos, el mercado ya tenía claro que no aplicaría los aranceles.

Desde la óptica del economista, el presidente de los EE. UU. se ha vuelto más predecible, motivo por el que algunas de sus las decisiones no siempre son importantes como parece.

A decir del especialista, en el caso de los aranceles la razón es simple, la aplicación de un 25 por ciento a las tarifas del 25 no le conviene a los propios gringos, ni en términos económicos ni como estrategia geopolítica frente a China porque México es un aliado clave para los intereses de Washington en la lucha contra la influencia del gigante asiático.

Se deduce por tanto que la política en esta materia luce más bien como una táctica de negociación que como una medida definitiva. Aunque tampoco descartan locuras contrarias al entendimiento que caracterizan al magnate empresarial.

Todo indica que fue el sentir de los analistas por el que la presidenta Claudia Sheinbaum resolvió enfrentar al inquilino de la Casa Blanca y convencerlo de suspender temporalmente la disposición, mientras demuestra con hechos que existen vías menos dañinas y más eficaces para combatir el narcotráfico y frenar el flujo migratorio.

Entre paréntesis, la posición de Sheinbaum fue elogiada en el extranjero. En España reconocieron que la mandataria mexicana dio una lección de diplomacia a los europeos al lograr una salida negociada en vez de enfrascarse en una guerra comercial perjudicial para todos.

COBRAN FACTURA A NORMA PIÑA

La celebración del CVIII aniversario de la promulgación de la constitución mexicana, por otra parte, fue aprovechada por la presidenta Sheinbaum para cobrarle a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la controversial Norma Piña, la sarta de marrullerías y maniobras a las que la ministra ha recurrido para obstaculizar la reforma al poder judicial federal.

La funcionaria no fue invitada a la conmemoración que tuvo lugar ayer en la ciudad de Querétaro.

También para recordarle que, en vez de cumplir con su obligación de defender la constitución, la ha pisoteado, como demuestra el hecho de haberse autoasignado un amparo para percibir una remuneración mayor a la del presidente que contraviene lo dispuesto en la fracción II del artículo 127 de la carta magna que establece que ningún servidor público puede ganar más que el jefe de ejecutivo federal.

Sin olvidar tampoco el desplante de descortesía de la celebración de 2023 cuando la aludida no recibió de pie por elemental sentido de educación al presidente López Obrador al momento en que el tabasqueño ingreso al recinto.

Las críticas, por supuesto, no se hicieron esperar. Entre las más destacadas no podía haber faltado la de Ricardo Salinas Pliego quien esta agradecidísimo con la señora Piña pues gracias a la protección judicial que le ha otorgado la SCJN el gobierno no ha podido obligar al empresario a pagar los más de 30 mil millones de pesos que el magnate adeuda al fisco.

CASTIGAN A AGENTE VIAL CORRUPTO

Para cerrar, el gobierno del municipio de Madero dio de baja al agente vial que fue sorprendido ayer tratando de extorsionar a un automovilista con la suma de cinco mil pesos. El alcalde, Erasmo González, declaró que no se tolerará este tipo de actos de corrupción y que aquellos que incurran en estas irregularidades serán separados inmediatamente del cargo.

Aunque de acuerdo con el parecer de la comunidad, lo ideal habría sido que no solo dieran de baja al mal servidor público, sino también enjuiciarlo, como señala el código penal para que sirva de escarmiento a todos los empleados gubernamentales que cometen este tipo de delitos. jlhbip2335@gmail.com

