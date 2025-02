La estrategia para el regreso del panismo

Esta semana, el diputado local por Tampico, Pepe Schekaibán, ha dado el primer paso en su labor legislativa con una iniciativa que, además de ser pertinente y necesaria, tiene amplias posibilidades de convertirse en realidad.

Su propuesta para la implementación del Servicio Profesional de Carrera en la operación de líneas de emergencia (911 y 089) responde a una exigencia ciudadana: servicios más eficientes y operarios mejor capacitados.

Más allá del contenido de la iniciativa, lo que resulta relevante es el contexto político en el que Schekaibán la impulsa.

Puede decirse que forma parte de la estrategia con la que el panismo (que no es el cabecismo), quiere regresar y recuperar el control de la dirigencia estatal, de cara al proceso electoral de 2027 y luego, al de 2028.

Dar resultados, como ya lo hizo cuando fue funcionario municipal en el gobierno de Tampico, es parte de las acciones que quieren promover como sinónimo de capacidad.

Pepe es el único diputado local del PAN que ganó por mayoría en la elección de junio pasado, lo que lo coloca en una posición particular dentro del Congreso de Tamaulipas, del PAN y de Tampico, por supuesto.

A diferencia de otros legisladores panistas, él no pertenece al grupo afín al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, una circunstancia que lo ha hecho transitar con mayor facilidad en un Congreso donde Morena tiene el control.

En tiempos en los que la política estatal está marcada por la polarización, Schekaibán ha sabido moverse con habilidad.

Su relación con la mayoría morenista en el Congreso es más que cordial y también mantiene una excelente interlocución con el Ejecutivo estatal, lo que le otorga margen de maniobra y viabilidad para impulsar sus propuestas sin la resistencia que otros panistas encuentran en el camino.

La iniciativa que presentó Pepe, de reformar el Artículo 31 y adicionar el 121-bis de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública de Tamaulipas, permitirá mejorar no solo la calidad del servicio de emergencias, sino también las condiciones laborales de quienes lo operan.

Este es un tema que nadie puede rechazar, y que ya fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

Su próximo paso será la votación en el Pleno, donde todo indica que será respaldada sin mayor complicación.

Lo que se observa con claridad es que Pepe Schekaibán está construyendo un camino propio dentro del Congreso. Su perfil no es el del legislador rijoso, sino más bien conciliador.

A final de cuentas, es un operador con visión pragmática, como lo demostró en las campañas que coordinó con éxito para Chucho Nader, cuando ganó la Alcaldía de Tampico

Antes de llegar a la diputación, fue durante seis años Secretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tampico, donde diseñó e impulsó el programa «Tampico Brilla», una estrategia que convirtió a la ciudad en una de las más limpias e iluminadas de México.

Esa labor le otorgó a Chucho Nader reconocimientos a nivel nacional e internacional, como la Escoba de Oro y la Escoba de Plata, otorgadas por una institución española.

También, fue determinante para que durante la mayor parte de sus dos períosos fuera reconocido como el Mejor Presidente Municipal del país, de acuerdo con las mediciones de Consulta Mitofsky.

Ese antecedente como funcionario le permitió consolidar una imagen de gestor eficaz, con resultados visibles y tangibles.

Ahora, en su faceta como legislador, apuesta por mantener ese mismo sello: iniciativas concretas, de impacto directo en la ciudadanía y con posibilidades reales de ser aprobadas.

Si algo está quedando claro en el Congreso de Tamaulipas es que Pepe Schekaibán es el único panista que no es afín al cabecismo y que, en cambio, representa al panismo más sensato, fuerte y moderado.

Es, desde la óptica de los propios morenistas, un personaje con el que se puede dialogar y llegar a acuerdos, como seguramente ya ha sucedido.

Su independencia respecto al cabecismo, su habilidad para tender puentes con Morena y su perfil de gestor más que de político tradicional, lo hacen un actor relevante en el actual escenario legislativo.

Con su primera iniciativa, Pepe ha mostrado que sabe medir los tiempos y que entiende la dinámica del Congreso, así que puede ser una sorpresa como legislador.

Si mantiene esa línea, será un actor clave en los próximos años, no solo dentro de la bancada panista, sino en el equilibrio de fuerzas, sino en especial, en el escenario político de Tampico en los siguientes dos años.

Aunque no parece extraordinaria, la estrategia para el regreso del panismo (que no el cabecismo), a los primeros planos de la política estatal, pasa por los resultados que brinden sus legisladores y en particular, a las buenas ligas que logren con otras fuerzas.

LAS MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN EN TRÁNSITO DE MADERO

Desde el día en que tomó posesión del cargo, Erasmo González Robledo anunció que habría cambios profundos en el estilo de gobernar la ciudad.

Ese día, el auditorio “Américo Villarreal Guerra” estaba lleno y una ovación prolongada fue la respuesta a su compromiso de propiciar una transformación en la Delegación de Tránsito, convertida hasta entonces en el principal generador de una pésima imagen para Ciudad Madero.

Bueno, aunque empezaron a hacerse cambios, el proceso es lento porque hay que romper inercias, pero justo ayer el Alcalde maderense reiteró lo que había dicho el 1 de octubre pasado: La limpieza será profunda y el objetivo es combatir cualquier tipo de conducta deshonesta en esa dependencia municipal.

Con la suspensión fulminante de un elemento de esa corporación de vialidad, Erasmo aplicó esta semana las medidas a las que se comprometió con los maderenses en octubre.

El agente vial fue grabado y exhibido en redes sociales por un ciudadano a quien el servidor público presuntamente intentó extorsionar. Eso va en contra del objetivo trazado al inicio de la actual administración municipal.

A la par con la baja, el elementos sometido a una investigación en la que participan varias dependencias municipales para cumplir la máxima de enfrentar y erradicar prácticas irregulares que afecten a los ciudadanos y a la imagen de la ciudad.

abarloventotam@gmail.com