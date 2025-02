Por miedo de los padres; dos jóvenes no tenían acta de nacimiento

ALTAMIRA, TAM.- Por miedo, los padres de dos jóvenes de 17 y 18 años de edad no tramitaron su acta de nacimiento, la única identificación que tenían era la cartilla de vacunación.

Se trata de una familia que vive en el fraccionamiento Villas de Altamira y la señora Diana García Chavira, detalló que los documentos de nacimiento brindados por el Hospital General Carlos Canseco, los perdió en un autobús.

“Cuando fui al hospital del Canseco, traía a mis hijos y los extravié en el autobús y me dio miedo registrarlos de que a lo mejor me los fueran a quitar y eso me dio temor”.

Uno de los jóvenes es discapacitado, mientras que el menor de edad no acudió a la escuela por la falta del acta de nacimiento, una vez que la tenga será inscrito al Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos.

“Me daba temor acercarme, me daba miedo que a lo mejor me los iban a quitar a ellos, a mis hijos”, explicó.

El papá de los jóvenes, Eduardo Carpio Ramírez, relató que trabajó durante muchos años en Reynosa, por tal motivo no pudo estar al pendiente de sus hijos.

“Duré mucho tiempo en la ciudad de Reynosa trabajando y mi esposa se encargaba de ellos y los papeles se extraviaron y más que nada por temor, que pasara algo no se sacó el acta de nacimiento”.

Quiere que sus hijos salgan adelante, “más que nada, incluso la señora Rosy nos apoyó con una silla de ruedas”.

Logran tramitar el acta de nacimiento

Con el apoyo del licenciado, Eduardo Cavazos, Luis Ismael y Alejandro Yahir, lograron ser registrados para tramitar el acta de nacimiento.

“No tenían registrados a sus hijos, uno de ellos de 17 y 18 años de edad, éste último padece una discapacidad y lo mantiene postrado en cama y la familia lo tiene que mover, no podía ir a rehabilitación por la falta del acta de nacimiento y no tiene ninguna identificación”.

Dijo que él se ofreció de forma altruista y en conjunto con la oficialía número uno del registro civil de Altamira, a cargo de la licenciada Blanca Silvia Borjas Loredo, se logró concretar el trámite.

El abogado precisó que los registros extemporáneos son más comunes de lo que se piensa.

“Es un registro extemporáneo, los documentos que da el hospital al momento del nacimiento los dejaron olvidados y por cierto temor lo dejaron pasar. Lo único que tenían eran las cartillas de vacunación, tienen años estás identificaciones”, concluyó.

POR OSCAR FIGUEROA