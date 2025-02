El Papa Francisco pide a los fieles católicos que recen por él

El Papa Francisco, quien atraviesa un estado crítico debido a una neumonía doble, agradeció a los fieles por los numerosos mensajes de apoyo recibidos durante su hospitalización, en un comunicado emitido este domingo. El Pontífice, de 88 años, les aseguró que se encontraba descansando adecuadamente.

“En estos días he recibido muchos mensajes de afecto, y me han llamado especialmente la atención las cartas y los dibujos de los niños”, afirmó Francisco a través de la plataforma X.

En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!

— Papa Francisco (@Pontifex_es) February 23, 2025