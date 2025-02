Una casa, un escudo y su fundación

La Casa la conocí cuando visité por vez primera su ahora Museo la colección está a nombre del INAH, el Escudo lo vi por primera vez en el antiguo Museo de la UAT en lo que hoy es Rectoría de la Capital del estado y aún se encuentra hoy en la Sala 5 del Museo Regional de Historia de Tamaulipas conjuntamente con su carruaje, siempre platicando con mi pariente no real solo de apellido nuestro Cronista y Custodio el Prof. Javier Mendoza Urbina y valla celebremos a Jiménez en febrero que es su fundación.

En la década de 1740, España, a causa de las incursiones francesas en la Luisiana y de las inglesas a lo largo de la costa del golfo de México, se sostuvo que hubo de completar la conquista del Seno Mexicano (hoy costa del Golfo, sobre todo de Tamaulipas y Texas).

Se celebró un consejo de guerra para considerar este proyecto, desde el 8 de mayo de 1748. Varios funcionarios presentaron planes, siendo elegido el de José de Escandón como el más completo. Escandón ya había financiado una expedición a la región y por lo tanto estaba en condiciones de elegir los sitios para los asentamientos. Fue él quien propuso el nombre de «Nuevo Santander».

Escandón fue nombrado (Jefe de la Conquista del Seno Mexicano). Con el fin de reconocer, pacificar y poblar las tierras que mediaban entre Tampico, Pánuco, Ciudad Valles, Custodia del Río Verde, el Nuevo Reino de León y la bahía del Espíritu Santo. Más adelante, la provincia será conocida como Nuevo Santander, Escandón, era originario de Santander, España.

De Florida a Yucatán, se habían recorrido los amplios perfiles de lo que en el futuro llevaría el nombre de «Gran Seno Mexicano», pero quedaban numerosos parajes del interior virtualmente marginados de la jurisdicción metropolitana.

Por el rumbo del noreste los dominios españoles se extendían más allá de las herbosas praderas de Texas y de las semidesérticas llanuras bañadas por el Río Bravo y sus afluentes. Ya no quedaban muy lejanas las factorías, los aserraderos y las plantaciones tabaqueras que en el siglo XVI fundaran los súbditos del Rey de Francia en los valles inferiores del Mississippi y en los ricos territorios del Medio Oeste norteamericano. Sin embargo, las distantes regiones de la América Septentrional continuaban tercamente sumergidas en el arcano.

Ya no se pensaba, como en la época de Fray Marcos de Niza y Vázquez de Coronado, en Cíbolas populosas o en Quiviras deslumbrantes, porque las flechas de la feroz apachería o el encuentro con los rústicos aduares de los indios pueblos se encargaron por lo pronto de ponerle un freno a tantas y tan afiebradas alucinaciones. En nuestra tierra fueron sin duda los indios janambres y aunque hay otros muchos grupos creo estos fueron los más importantes y populares o incluso al menos los que hemos investigado más.

Dentro del plan colonizador, a principio de la mitad del siglo XVIII (1749). Llegaron 108 familias a este lugar por órdenes del coronel José de Escandón y Helguera a quien conocemos como el Conde de Sierra Gorda.

El señor Conde de Sierra Gorda le urgía la construcción de un palacio (1751) para gobernar y fue así como esta villa la convierte en la primera Capital del virreinato del territorio colonial del Nuevo Santander.

Y a la iglesia que mando construir en 1758 le da el nombre de los Cinco Señores en honor a la sagrada familia (Jesús, María y José más los padres de la virgen San Joaquín y Santa Ana) a la villa le da el nombre a Santander en honor a su provincia de Santander España donde él era originario.

La cabecera del Municipio de Jiménez fue fundada el 17 de febrero de 1749, con el nombre de Santander y bajo la advocación de los cinco Señores, dentro del plan colonizador de la costa del Seno Mexicano llevado a cabo por José de Escandón, quien señaló dicha villa como capital de la colonia «por estar situada en el centro de toda aquella comarca» José Sánchez de Dovalina fue designado capitán de los 426 pobladores procedentes de Monterrey y Linares. Cerca de la villa se fundó la misión de San Juan Nepomuceno de Helguera o de Palmitos destruida recientemente.

En 1756, José de Escandón solicitó licencia al Virrey para construir su casa en esta población porque «una de las cosas que más contribuyó y está contribuyendo a la entrada de familias de pobladores a la Costa del Seno Mexicano fue el haberles yo dicho me hallaba en ánimo de quedarme a vivir yo en ella y fabricar casa en la villa de Santander; para lo que dejé en ella señalado sitio de 100 varas de frente y 200 de fondo…» casa que concluyó en 1758 y que se caracteriza por el estilo Barroco de su fachada.

Y sobre el escudo: Este escudo de armas perteneció a Don José de Escandón y Helguera Conde de Sierra Gorda y Vizconde de Escandón probablemente creado antes de 1749 año en que el blasón fue certificado por Fernando VI, Rey de España mediante cedula real el 23 de octubre del mismo año.

Al concederle a Escandón y a sus descendientes el título de Castilla de Conde de Sierra Gorda.

En Julio de 1751, encontrándose Escandón en Querétaro, hizo la petición formal al rey de la Nueva España, para construir una casa para él y su familia en la Villa de Santander actual Santander de Jiménez, Tamaulipas y en donde aún se encuentra en pie para que le permitieran colocar en ella su escudo de armas lo que le fue concedido el mismo mes. Fue mandado esculpir en piedra y colocado en el frontispicio de la casa en donde permaneció, hasta que desprendido de su posición original, fue trasladado al Museo de Antropología e Historia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y ahora en EL Museo Regional en la capital del estado. Esta es su descripción Heráldica:

Blasón cuartelado en cruz, timbrado con yelmo de plata adornado con tres plumas de colores celeste, verde y rosa, ornamentado de lambrequines y guardado por dos gentiles o rústicos barbados, confrontados con un ramo de palma en la mano, de color verde. La bordura es de color madera, al igual que los ornamentos.

En el campo del escudo en la posición palo, se encuentra una cruz acolada, combinada con cruz latina y de Santiago, de color madera.

En el primer cuartel, en campo de gules (rojo), castillo de plata. En el segundo cuartel, en campo de plata, águila naciente de sable (negro) coronada con la corona condal de la casa de Escandón. Ahí también estrella de plata que representa ser el tercer hijo. En el tercer cuartel, en campo de azur (azul), caldero de oro con pendón de gules (rojo). Adosadas se encuentran dos estrellas. En el cuarto cuartel, en campo de sinople (verde), castillo de plata similar al del primer cuartel. “Aunque rústicos guardamos con osadía y valor estas armas cuya luz ha venido de esta cruz y son de linaje y casa de Escandón¨.

Sin duda piezas como El Carruaje, el Escudo o la Casa que que resguarda una importante colección en general con paleontologia, arqueología e historia deberían tomarse en cuenta para nuevos proyectos museográficos aunque la UAT debe recordar que también tiene un compromiso con el Museo Regional de Historia de Tamaulipas y sobre todo de darle a Jiménez su valor y su propia historia e implementar en su Museo de la Casa del Conde una museografía con réplicas de su escudo, del carruaje, implementar el reloj de arena y sobre todo valorar la colección en el olvido me hacen recordar que debemos darle su lugar a este museo y a estas piezas, que si el Carruaje es de Querétaro y está en Tamaulipas, el Escudo es de Santander hoy Jiménez y está en la Villa de Aguayo Cd Victoria, creo debemos de luchar por darle al pueblo su patrimonio cultural y fortalecer nuestra propia historia, la de la casa chica. Solo espero que no pase lo de Mier y San Carlos que no se atendieron debidamente incluso el MRHT por lo que es bueno presentar proyectos que incluyan plazas para personal que las atienda además de horarios de martes a domingos para que no decaigan estos esfuerzos pues se apoya muy vagamente a los Museos y no hay una Dirección de Museos y Colecciones que atienda a nuestros Museos Estatales y Municipales por lo que no han evolucionado y nuestro patrimonio se sigue deteriorando solo con ver las prendas del General Mendez o las de Carrera es preciso tomar cartas en el asunto.

Por Arqlgo. Francisco Mendoza Perez.