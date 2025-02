VIDEO: Avión de American Airlines aterriza de emergencia en Roma por presunta amenaza de bomba

CIUDAD DE MÉXICO.- Un vuelo de la compañía American Airlines procedente de Nueva York, Estados Unidos, y con destino Nueva Delhi, India, tuvo que aterrizar este domingo en el aeropuerto de Fiumicino en Roma, Italia, debido a una presunta amenaza de bomba, informaron medios italianos.

A primera hora de la tarde del domingo, mientras sobrevolaba el Mar Caspio, se hizo dar la vuelta al vuelo para aterrizar en Roma por una amenaza de bomba, sin que se hayan dado más detalles.

El Boeing, que llevaba 199 pasajeros a bordo, había despegado de Nueva York rumbo a Nueva Delhi pero el aviso de bomba lo obligó a alterar su ruta y aterrizar en Fiumicino, donde «todos los pasajeros desembarcaron y reciben asistencia», indicó la misma fuente citada por la agencia AFP.

Hasta el momento se desconoce la situación sobre el presunto artefacto explosivo que activó las alarmas sobre la amenaza que pudo haber terminado en tragedia; sin embargo, las autoridades europeas son las encargadas de llevar a cabo las primeras indagatorias.

El vuelo AA 292 de American Airlines aterrizó sin incidentes tras la amenaza de bomba.

El vuelo AA 292 de American Airlines fue escoltado

El vuelo AA 292 de American Airlines que fue notificado con la amenaza de bomba en su interior, tuvo que ser escoltado por un par de aviones de combate italianos para evitar una desgracia en caso de que el artefacto explosivo se activara.

A través de las redes sociales se observa el momento cuando el avión de pasajeros proveniente de Estados Unidos sobrevoló el espacio aéreo italiano mientras iba escoltado por el par de aviones castreneses.

Breaking: American Airlines Flight AA292, traveling from New York (JFK) to New Delhi (DEL), has made an emergency diversion to Rome following a reported threat. The aircraft is currently being escorted by Eurofighter jets as it approaches the airport. pic.twitter.com/q4DzpURjGc

— Brian Krassenstein (@krassenstein) February 23, 2025