VIDEO: Tiroteo en secundaria de Dallas, Texas deja un herido

Alrededor de las 13:25 horas de este martes 15 de abril la Policía de Dallas, Texas, respondió al reporte de un tirador activo en las instalaciones de Wilmer-Hutchins High School, hasta donde arribaron elementos de emergencia para atender a un alumno que resultó herido, sin que hasta el momento se revelara su estado de salud.

En las imágenes que circularon en plataformas como Instagram, Twitter y Facebook se observa a una gran cantidad de alumnos corriendo por el campus con el objetivo de ponerse a salvo de los disparos. Autoridades del plantel pidieron a la comunidad estudiantil desalojar los salones para que los uniformados comenzaran con las investigaciones correspondientes.

Los primeros reportes señalan una presunta riña entre alumnos, lo que derivó en el ataque contra un menor de 17 años de edad. Se estima que el plantel donde ocurrieron los disparos este 15 de abril albergue al menos 2 mil estudiantes entre secundaria y preparatoria.

«La policía está respondiendo a un reporte de disparos en Wilmer-Hutchins High School. Se han implementado los protocolos de seguridad y pedimos a todos que se abstengan de venir a la escuela. Se compartirán los planes de reunificación a la brevedad posible», se lee en un mensaje de la Policía de Texas

Dallas School Shooting is not a mass causality event.

Two students got in a conflict one shot in the leg.

All students are out of the school.

Dont let the X influencer of drama get you worked up.

Its over already.

