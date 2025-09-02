2 septiembre, 2025

Auto choca con poste y vuelca

El accidente dejó como saldo daños materiales de consideración y fue reportado a las 03:05 horas

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un vehículo terminó volcado tras chocar con un poste de alumbrado público la madrugada de este martes en Altamira.

El accidente dejó como saldo daños materiales de consideración y fue reportado a las 03:05 horas en la Avenida de la Industria, a la altura de la empresa de transporte Santana Vega.

En dirección de norte a sur era desplazado a exceso de velocidad un automóvil Chevrolet tipo Aveo, modelo 2016, color gris, manejado por el joven Miguel Ángel de 25 años de edad.

El inexperto conductor perdió el control y se impactó con la base de concreto del poste, cuya estructura quedó ladeada, a causa del fuerte golpe, el carro quedó volcado sobre la carpeta asfáltica.

Peritos de la Dirección de Seguridad Vial a cargo de Pablo Fernández, se encargaron de elaborar el parte informativo del accidente y solicitaron el apoyo para llevar el vehículo al mesón donde quedó a disposición de la corporación.

A la Dirección Obras Públicas del Ayuntamiento de Altamira, se le envió un oficio de los daños ocasionados a la infraestructura urbana.

El poste dañado recientemente fue instalado por Servicios Públicos, el que estaba también terminó en el suelo tras ser impactado por un vehículo.

Por. Óscar Figueroa
La Razón

