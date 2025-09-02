Familia tiene tres días sin luz; pide intervención de CFE

Un cortocircuito en el medidor los dejó sin el suministro y aunque ya se hizo el reporte a la CFE, personal de la dependencia no ha acudido a reparar la falla

TAMPICO, TAM.- Una familia de la colonia Guadalupe pidió la rápida intervención de la Comisión Federal de Electricidad, ya que tienen tres días sin energía eléctrica en su hogar.

Un cortocircuito en el medidor los dejó sin el suministro y aunque ya se hizo el reporte a la CFE, personal de la dependencia no ha acudido a reparar la falla.

En ese sitio, hay niños y personas mayores sufriendo por las altas temperaturas.

Se trata de la familia Escobar, con domicilio en la calle Guadalupe numero 712 de ese sector de Tampico.

Tras presentarse el problema, notificaron lo sucedido a la comisión, la cual les entregó el numero de reporte U0106186113.

Sin embargo, la familia señaló que en la CFE le han dado largas al asunto.

La preocupación es mayor ya que hay una persona mayor enferma que ocupa la energía eléctrica.

Esperan que pronto sea atendida la demanda.

Por Benigno Solís/La Razón