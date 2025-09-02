Impulsa DIF Altamira aprendizaje en los más pequeños

La presidenta del organismo, C.P. Rossy Luque Martínez, encabezó esta significativa jornada en la que se dio la bienvenida a niñas y niños que forman parte de este centro educativo

ALTAMIRA. TAM.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo educativo en la infancia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Altamira dio inicio al ciclo escolar 2025–2026 en el Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Creciendo con Valores, en un ambiente lleno de entusiasmo y compromiso.

La presidenta del organismo, C.P. Rossy Luque Martínez, encabezó esta significativa jornada en la que se dio la bienvenida a niñas y niños que forman parte de este centro educativo, quienes regresaron a las aulas entre sonrisas, alegría y gran motivación por seguir aprendiendo.

Durante el acto, se realizó la entrega de los nuevos libros de texto gratuitos, enviados por el Gobierno del Estado que encabeza el Dr. Américo Villarreal Anaya, reafirmando el compromiso estatal con una educación inclusiva y de calidad desde los primeros niveles escolares.

“Hoy es un día muy especial para nuestras niñas y niños. El regreso a clases representa el inicio de nuevas experiencias, aprendizajes y sueños por cumplir. Desde el DIF Altamira seguiremos trabajando con amor y dedicación para brindarles espacios seguros, educativos y llenos de valores”, expresó Rossy Luque Martínez.

El DIF Altamira extendió sus mejores deseos a todas y todos los estudiantes en este nuevo ciclo escolar, convencido de que será un periodo lleno de crecimiento, amistad y logros importantes para cada uno de ellos.

POR OSCAR FIGUEROA