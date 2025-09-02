Reubican mapache que entró a patio de casa

El ejemplar es uno de tantos que han invadido diferentes hogares del municipio y de la zona.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un mapache que había ingresado a un domicilio del norte de Tampico, fue reubicado por elementos del cuerpo de bomberos.

El pequeño animal se encontraba en un domicilio de la calle Cumbres del Ajusco de la colonia Cumbres de Vista Bella.

La propietaria pidió el apoyo de los bomberos a fin de evitar un posible ataque hacia ella o hacia sus seres queridos.

Tras recibir la notificación, los vulcanos acudieron al lugar para intervenir.

Los elementos buscaron al mapache al cual lograron capturar e inmovilizar con una pértiga con soga.

Momentos después, lo llevaron a una zona alejada del sector, siendo liberado en un área verde.

En las últimas semanas, los bomberos han recibido varios reportes ciudadanos en los que piden el apoyo para atrapar mapaches en distintas partes del municipio.

Por. Benigno Solís/La Razón