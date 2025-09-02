Sin agua 86 colonias de Altamira por fallas en el suministro eléctrico

​La falta de luz en la madrugada afectó el sistema de red, lo que provocó la fuga en la línea de 24 pulgadas.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un total de 86 colonias, fraccionamientos y ejidos de Altamira se quedaron sin agua potable por una fuga en la línea de la Planta Duport.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), a cargo de Gabriel Arcos Espinosa informó que el problema es a causa de múltiples fallos en el suministro eléctrico que proporciona la CFE.

Los trabajos de reparación se prolongaron ocho horas, una vez concluidos la presión se recuperó de manera gradual.

“Esto implica que debamos estar arrancando de manera continúa los equipos que tenemos de auxiliares y las tuberías las estamos metiendo a un estrés mayor a la que están acostumbradas. Tenemos problemas porque nos cortan de repente el suministro y estamos en ese constante trabajo”.

Hace unos días, hubo demasiadas variaciones de voltaje en el DIMA, eso perjudicó a los equipos de succión para llevar el agua a la planta.

Las autoridades de Altamira desconocen el motivo de las fallas, aunque pudieran ser las sobrecargas y eso hace que los equipos resulten afectados, sobre todo en los sitios de rebombeos que son Tomates y la parte del DIMA.

Colonias, fraccionamientos y ejidos

Las zonas afectadas fueron: Fraccionamiento El Edén, Colonias Venustiano Carranza y su ampliación, Francisco Villa y su ampliación, Industrial Guerrero, Magdaleno Aguilar y su ampliación, Fraccionamiento Unidos Avanzamos, Colonias Alejandro Briones 1 y 2, El Álamo, Felipe Carrillo Puerto secciones 1, 2, 3 y 4, Melchor Ocampo y su ampliación, Monterrey, Ampliación Santa Amalia, Los Pinos y su ampliación, así como el Congregación El Repecho.

​También estuvieron sin agua la 20 de Noviembre, Adolfo López Mateos y su ampliación, Altamira sección 4 y su ampliación, Alameda I, César López de Lara, Dr. León F. Gual, Dr. León F. Gual sección 2 y su ampliación, El Nogal, El Pedregal, Emilio Portes Gil, su ampliación y la ampliación II, Encinos Norte, Enrique Cárdenas González Norte, Fidel Velázquez, Guadalupe Victoria, Independencia y su ampliación, Juan de Villatoro, La Joya, La Unión, Las Blancas, Las Fuentes, Las Margaritas, Lázaro Cárdenas y su ampliación, Los Mangos, Los Pinos y su ampliación.

​La lista de zonas sin agua se completa con Los Presidentes secciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y la ampliación de la sección 1, Luis Donaldo Colosio, Martín A Martínez, Primavera Norte, Revolución Obrera, Tampiquito, Valle Verde, Villerías, Ramiro Peña (Electricistas), Altamira sección 3, Los Laureles, Santo Domingo, Fraccionamientos Conjunto en Condominio Valle Real I y II, Conjunto Habitacional Jardín Real I y V, Los Obeliscos, Los Mangos, Ejido Santa Amalia, Fraccionamiento Villas del Sol 2, Colonia Los Encinos, y Ejido Francisco Medrano, además de la Colonia Ampliación Medrano y Ejido Ricardo Flores Magón.

Por. Óscar Figueroa