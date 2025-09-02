SUTSHA evalúa nuevo paquete de jubilaciones para este año

Azael Portillo Alejo, dirigente de la organización, informó que se espera que al menos diez puedan concretarse antes de concluir el 2025.

CIUDAD MADERO, TAM.- Un nuevo proceso de jubilación será evaluado por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento (SUTSHA) en Ciudad Madero, donde más de 20 solicitudes están en trámite.

“Estamos prácticamente ya en la segunda etapa del año, preparándonos para concluir este 2025 para continuar con las gestiones que tiene nuestro sindicato ante el Ayuntamiento de Ciudad Madero” , dijo.

Actualmente, explicó, que existen más de 20 solicitudes de jubilación en trámite, aunque el número definitivo dependerá de los acuerdos con el ayuntamiento.

“Tenemos más de 20 jubilaciones presentadas, pero vamos a ver en pláticas con el ayuntamiento cuántas pudieran salir para concluir este año”, compartió.

En lo que va del 2025, agregó, que el sindicato inició con seis jubilaciones autorizadas y contempla un nuevo paquete de alrededor de diez más en los próximos meses. “Yo pienso que alrededor de 10 jubilaciones más o menos es lo que tenemos”, detalló Portillo.

Sobre el perfil de los trabajadores que accederán al beneficio, explicó que la mayoría supera los 60 años de edad o enfrenta problemas de salud. “Ya cumplieron su ciclo y su tiempo, tanto de edad como de antigüedad. Hay algunos que están también ya por incapacidad médica, debidamente acreditada, y son también los que se ha venido contemplando como prioridad”, añadió.

El SUTSHA continuará con la revisión de expedientes durante septiembre y octubre, con el objetivo de dar certeza a los trabajadores en proceso de retiro.

Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón