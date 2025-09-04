Buscarán a dueño de edificio incendiado

José Antonio Marín Flores, director de la dependencia, expresó que no se descarta la aplicación de una multa por esa situación.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Protección Civil municipal buscará al propietario del edificio que se incendió en la zona centro, para saber las causas del abandono en que se encuentra.

El inmueble está ubicado en la calle Isauro Alfaro, a unos metros del cruce con la calle Altamira y a un costado del hotel Mandarín.

«Me acaban de reportar que está abandonado, se va a buscar por los medios oficiales quien es el dueño del edificio para convocarlo y llevar a cabo en su momento si es requerido una sanción, el tema importante es la prevención, en ese sentido seguimos trabajando», destacó.

Dio a conocer que el incendio fue reportado a las 11:40 de la noche por el 911 y aunque inicialmente se daba a conocer que ocurría en el hotel, después se constató que era en un edificio contiguo.

Dijo por el mismo estado de abandono, había acumulamiento de basura, escombro y una sustancia química que detonó.

Exhortó a los propietarios de inmuebles a conservar sus inmuebles en buen estado ya que así lo marca el reglamento de construcciones y edificaciones del estado de Tamaulipas.

Por. Benigno Solís