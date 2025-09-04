COMAPA SUR rehabilita red sanitaria y pavimenta calles en la colonia Unidad Nacional

Debido a la gran afluencia vehicular, actualmente ya se realizan los trabajos de reposición de pavimento

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- En cumplimiento a la política del Gobierno del Estado, emitida a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, avanzan de manera significativa los trabajos de pavimentación y rehabilitación de la red sanitaria en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero, a cargo de COMAPA SUR.

En la calle Querétaro, entre Avenida Tamaulipas y calle Morelos, se llevó a cabo la rehabilitación de 200 metros lineales de un colector sanitario. De esa longitud total, ya se repusieron 100 metros de pavimento en el tramo comprendido entre la Avenida Tamaulipas y calle San Luis, restando por concluir otros 100 metros más, los cuales serán pavimentados a la brevedad para beneficio de los habitantes y automovilistas de la zona.

Asimismo, respecto al colapso registrado en la red de drenaje sanitario de la Avenida Tamaulipas, a la altura de la calle Querétaro, que ocasionó la formación de un socavón, COMAPA SUR actuó de manera inmediata para resolver la contingencia.

Debido a la gran afluencia vehicular que presenta esta importante vialidad, actualmente ya se realizan los trabajos de reposición de pavimento en ese lugar, con el propósito de brindar seguridad, fluidez y mejores condiciones de tránsito en beneficio de las familias y de los automovilistas que circulan diariamente por la zona.

Con estas acciones, COMAPA SUR refrenda su compromiso de atender con oportunidad las necesidades de la población, siempre con el respaldo del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, y alineados a los ejes de su gobierno que privilegian el bienestar de las familias del sur de Tamaulipas.

Por. Mario Prieto