Confirma Fiscalía muerte de un menor en Reynosa

La FGJ informó que investiga la muerte del menor de edad que habría sido baleado en hechos ocurridos en Reynosa, mientras que sus padres resultaron heridos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó la muerte de un menor de edad, quien habría sido baleado en hechos ocurridos en #Reynosa, mientras que sus padres resultaron heridos.

A través de un comunicado, informó que “se llevan a cabo los actos de investigación respecto de los hechos registrados esta tarde en la carretera San Fernando-Reynosa, en los que perdiera la vida un menor de edad y dos personas más resultaran heridas, no de gravedad”.

La Fiscalía aseguró que dará mayor información conforme avancen las investigaciones.

Esta tarde, en la ciudad de Matamoros se registró una situación de violencia que dejó a una persona ajena a los hechos herida, mientras las autoridades lograron la detención de un delincuente.

Alrededor de las 10:30 horas se reportó una persecución y balacera sobre la avenida Camino Real y Cantinflas de este municipio fronterizo, donde el día de ayer miércoles se registraron balaceras, persecuciones y bloqueos.

La Vocería de Seguridad informó que hombres armados agredieron a elementos de la Guardia Estatal quienes respondieron la agresión y persiguieron a los delincuentes en calles de la colonia Comunicadores de Matamoros.

Los efectivos de seguridad del estado, lograron detener a un civil armado y aseguraron el vehículo en el que se desplazaba, tomando el control de la situación, e implementar inmediatamente patrullajes en la zona.

Tal como ocurrió el día de ayer, ciudadanos que realizaban diferentes actividades, corrieron a buscar refugio en negocios para evitar ser alcanzados por algún disparo, luego que alrededor de nueve patrullas de la Guardia Estatal, entre ellos un vehículo táctico blindado, persiguieron a los agresores.

Staff

Expreso-La Razón