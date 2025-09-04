Denuncian maltrato animal en plena vía pública en Victoria

De acuerdo con la organización, las imágenes muestran cómo el sujeto jala y golpea al animal en plena vía pública, un acto que ha causado indignación entre la comunidad

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La asociación Kn Proyecto AC hizo pública una denuncia ciudadana tras recibir videos en los que se observa a un hombre agrediendo a un perro pitbull de color blanco con manchas negras, en la calle Carrera Torres, rumbo al 23, casi frente a instalaciones de PEMEX, en Ciudad Victoria.

Kn Proyecto AC hizo un llamado urgente a la población para reportar cualquier caso de maltrato animal a los teléfonos de emergencia 911, sin exponerse físicamente, con el objetivo de que las autoridades competentes actúen de inmediato.

La asociación subrayó que reaccionar con violencia o con mensajes de odio en redes sociales puede ser contraproducente, ya que en ocasiones estas publicaciones llegan a eliminarse, lo que limita la difusión de la denuncia. Por ello, invitaron a la ciudadanía a compartir información responsablemente y con el enfoque en la prevención.

El maltrato animal es considerado un delito en Tamaulipas, y casos como este ponen en evidencia la necesidad de mayor vigilancia, sanciones efectivas y campañas de concientización para proteger a los animales que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Por Raúl López García