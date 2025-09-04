Enfrentamientos dejan dos heridos

Balaceras y persecuciones registradas la tarde de este miércoles en Matamoros dejaron como saldo preliminar dos elementos de seguridad lesionados y armas aseguradas

MATAMOROS, TAM.- Dos elementos de seguridad lesionados, así como el aseguramiento de armas de fuego y cartuchos, es el saldo preliminar de las balaceras y persecuciones y bloqueos que se registraron la tarde de este miércoles en Matamoros.

Los reportes de balaceras y persecuciones se registraron alrededor de las 16:30 horas en diferentes puntos de la ciudad, luego que efectivos de la Guardia Estatal y de la Fiscalía de Justicia del Estado, respondieron a agresiones de sujetos armados.

Ciudadanos que se encontraban en las calles, tuvieron que buscar refugio, luego que los delincuentes que viajaban en varias unidades, seguían disparando contra los efectivos de la Guardia Estatal y la Fiscalía de Justicia del Estado que los perseguían.

Las balaceras se reportaron en diferentes puntos del municipio; algunas balas alcanzaron diferentes fachadas y ventanales de negocios, mientras transeuntes corrían o se tiraban a suelo, tratando de esquivar alguna bala perdida.

Los elementos de la Guardia Estatal solicitaron el apoyo de elementos estatales destacamentados en Valle Hermoso y San Fernando, ya que en un primer momento no tuvieron respuesta del Ejército o la Marina.

Durante las persecuciones, un vehículo de los agresores volcó y en su interior fueron localizadas armas de fuego, cartuchos y un chaleco, sin lograr detener a los pistoleros que lograron escapar.

Al trata de huir de la acción de la justicia, los delincuentes despojaron de sus unidades a choferes de autobuses urbanos, de transporte de personal, así como unidades pesadas como pipas y camiones de volteo que utilizaron para bloquear diferentes vialidades, arrojando ponchallantas.

La Vocería de Seguridad alertó de la situación de riesgo e informó de al menos cuatro bloqueos en distintos sectores del municipio, por lo que recomendaron a la población transitar con precaución.

Los bloqueos se reportaron en la Carretera Reynosa-Matamoros a la altura del ejido Ejido Las Rubias; otro más la colonia Zona Industrial entre la avenida Lauro Villar y Francisco Sarabia.

Así como en la colonia Las palmas, sobre la avenida Lauro Villar y Acción Cívica y uno más en la colonia Esteros sobre la carretera Reynosa y Chapultepec, mismos que fueron desactivados.

Se reportó que tres civiles ingresaron a un hospital para su atención médica, sin embargo las autoridades trataban de confirmar la situación y determinar si pudieran estar relacionados con la situación de riesgo que se presentó.

Debido a la situación de riesgo, los negocios decidieron bajar las cortinas y cerrar para resguardarse, mientras algunos otros advertían a través de redes sociales que no estarían prestando servicio el resto del día.

Tal fue el caso de una escuela de natación qie alertó a los padres de familia para que extremen precauciones en caso de decidir llevar a sus hijos a clases.

“Buenas tardes, mamás. Debido a la situación de inseguridad actual, les dejamos a su juicio la decisión de enviar a las niñas hoy. Su seguridad es nuestra prioridad y hemos sido informadas de balaceras en la avenida del Niño y calles cercanas. Por favor, tomen las medidas de precaución necesarias y resguárdense”.

De la misma manera otros negocios decidieron cerrar, mientras que cenadurías y restaurantes anuncian a través de sus páginas de Facebook que esta noche no laborarán.

Más tarde efectivos del Ejército Mexicano acudieron en apoyo de los elementos de seguridad locales, apoyando para establecer el operativo de búsqueda de los agresores, además de restablecer la seguridad en la zona.

Apenas el pasado domingo 17 de agosto fue detenido en este municipio fronterizo, Ezequiel “C”, a quien se identificó como líder de un grupo delictivo.

Un juez federal lo vinculó a proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y le decretó prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano” con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón