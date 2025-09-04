Entrega la alcaldesa nuevo centro de alto rendimiento deportivo

Carmen Lilia Canturosas puso en operación la segunda etapa del Centro de Alto Rendimiento ubicado al poniente de Nuevo Laredo, un espacio moderno y funcional que impulsará el desarrollo de atletas locales

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó la segunda etapa del Centro de Alto Rendimiento ubicado al poniente de Nuevo Laredo, un espacio moderno y funcional que impulsará el desarrollo de atletas locales que representarán a Nuevo Laredo, Tamaulipas y México en justas deportivas.

Con una inversión de 31 millones 301 mil 471 pesos y una superficie construida de 12 mil 780 metros cuadrados, esta obra se consolida como un nuevo hogar para los sueños de la comunidad deportiva, que ahora cuenta con instalaciones de primer nivel para la práctica del atletismo y el fútbol.

La alcaldesa destacó que este espacio no solo representa infraestructura, sino la oportunidad de que niños, jóvenes y atletas desarrollen su talento en instalaciones dignas.

“Este Centro de Alto Rendimiento no es solo concreto y luminarias, es el espacio donde se forjarán atletas que pondrán en alto el nombre de nuestra ciudad y de nuestro país; aquí sembramos esfuerzo y disciplina, para cosechar las medallas del mañana. Con esta obra refrendamos nuestro compromiso con el deporte y con cada atleta, porque creemos en su talento y en su capacidad de transformar a Nuevo Laredo”, señaló la alcaldesa.

El proyecto incluyó el desmonte y construcción de pista de atletismo y zona de salto, la cancha de fútbol con drenaje, banquetas de acceso y subestación para alimentación de luminarias, iluminación de pista y cancha mediante 8 postes con cuatro luminarias cada uno así como la remodelación de módulo de baños y vestidores, con instalación de pisos, tazas, mingitorios y red sanitaria.

Este proyecto se suma a la obra entregada en noviembre de 2024, cuando se invirtieron $64 millones 071 mil 046 pesos en la remodelación integral de la Ciudad Deportiva, que contempló la rehabilitación del Centro Multidisciplinario, canchas de futbol rápido con pasto sintético, voleibol, basquetbol y frontón.

Con ambas acciones, la inversión total en la Ciudad Deportiva alcanza los 89 millones 817 mil 568 pesos y una superficie de 19 mil 529 metros cuadrados intervenidos, consolidando este espacio como un referente deportivo en la región.

“Es para mí un honor ser la portadora de las palabras de agradecimiento de una de las obras más importantes en la historia del deporte de Nuevo Laredo; y de corazón le digo gracias, gracias, gracias a nombre de todos los deportistas; en la historia de Nuevo Laredo ha sido la mejor aliada en todos los tiempos”, señaló Carolina Martínez, atleta local.

La presidenta municipal recordó que, durante su administración, se han destinado más de 319 millones de pesos en infraestructura deportiva, además de 14 millones de pesos en becas y apoyos para 746 atletas y entrenadores, fortaleciendo la visión de Nuevo Laredo como una capital del deporte y la juventud.

Finalmente, la alcaldesa refrendó su compromiso con los deportistas neolaredenses y los exhortó a continuar con su preparación de cara a las grandes competencias regionales, estatales, nacionales e internacionales.

“Cuando un atleta corre, salta o anota un gol, no solo gana una competencia: gana toda una ciudad. Este Centro de Alto Rendimiento marca el inicio de una nueva era para el deporte en Nuevo Laredo. ¡Juntos lo hacemos posible!”.

STAFF

EXPRESO-LA RAZON