Instalarán parquímetros en la zona centro de Altamira

ALTAMIRA, TAM.- Una vez que concluya la rehabilitación de las banquetas, se instalarán parquímetros en la zona centro de Altamira.

El alcalde Armando Martínez Manríquez agregó que también habrá estacionamientos gratuitos, aunque la gente deberá caminar para llegar al primer cuadro de la ciudad.

«Esto forma parte de la modernidad, no creo que nadie se oponga a la normatividad, ser una verdadera ciudad, nada de rancho», expresó.

El alcalde explicó que los parquímetros serán digitales, “vamos a entrarle con los parquímetros digitales, enfrente de la funeraria haremos un estacionamiento público, gratuito».

Aseguró que sí habrá lugares para estacionarse, pero se ordenará el flujo, incluso sobre el bulevar también se buscarán áreas para estacionamiento gratuito.

Sin embargo, en el centro, donde se trabaja en las banquetas amplias, no se permitirá a los conductores estacionarse, y quienes deseen hacerlo deberán pagar con un sistema electrónico.

«Nada de monedas, todo es con una tarjeta y código QR y todo esto es un proceso que vamos a hacer paso a paso, ahora que tengamos el cobro de sistema electrónico van a sobrar lugares para estacionarse».

Los trabajos de ampliación de las banquetas de la zona centro de Altamira serían terminados a mediados de septiembre.

Por Óscar Figueroa

La Razón