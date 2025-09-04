Medicamento antirretroviral causa daños colaterales a pacientes con VIH

El medicamento es una combinación de tres medicamentos (Bictegravir, Emtricitabina y Tenofovir alafenamida) que se toma en una sola pastilla y sirve para tratar el VIH-1

CIUDAD MADERO, TAM.- Un grupo de pacientes con diagnóstico de VIH en tratamiento acusan afectos secundarios tras el uso del medicamento Biktarvy.

De acuerdo con datos consultados, el medicamento es una combinación de tres medicamentos (Bictegravir, Emtricitabina y Tenofovir alafenamida) que se toma en una sola pastilla y sirve para tratar el VIH-1.)

Ana Karen Quintanilla, presidenta de la asociación Vida Trans, informó que es importante que los usuarios acudan a interponer su queja ante la Comisión de Derechos Humanos tanto por la falta de medicamento como por esta situación.

“Aquí lo queremos que el medicamento que den a los pacientes que vimos con VIH, que sea un medicamento que tenga poco efecto secundario en las personas, porque el Biktarvy sí es un medicamento muy bueno, pero sí hizo efecto secundario en muchas personas”.

En su caso, dijo que la ingesta de esta medicina, le provocó severas afecciones en su salud e imagen, con un aumento de peso de poco más de 40 kilogramos.

“En mi persona aumentó 40 kg ese medicamento en tan solo 3 a 4 meses. Entonces, es importante que si van a dar un medicamento, que sea un medicamento que también evite esos efectos secundarios para las personas, porque también afecta eh tu autoestima cuando hay efectos secundarios muy marcados en la persona.

En la zona sur de Tamaulipas se estima que hay poco más de 300 personas en tratamiento en las unidades de salud publica, como es el IMSS, ISSSTE.

Quintanilla, dijo que sostuvo una reunión en la que fue enterada sobre el posible retiro del medicamento que causa daños colaterales.

“Una reunión que tuve ahorita con organizaciones civiles a nivel nacional se dio a conocer que el Biktarvy lo van a quitar a todos los pacientes con VIH , Viene otro medicamento antirretroviral. Nos dijeron la causa, pero creemos que causa problemas de salud”

Al momento, explicó que se suman dos fallecimientos de pacientes con diagnóstico de VIH, pero que acusaron abandono de tratamiento.

“se puede hablar a dos personas, pero fue una cuestión de que abandonaron el medicamento antirretroviral. También exhortamos a que los medicamentos no los abandonen, que vayan y acudan por su medicamento antirretroviral” dijo.

Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón