Menor herido en Matamoros es trasladado en helicóptero a Ciudad Victoria

Un menor que resultó lesionado durante una jornada de violencia registrada este miércoles en Matamoros

MATAMOROS, TAMAULIPAS.– Un menor que resultó lesionado durante una jornada de violencia registrada este miércoles en Matamoros fue trasladado de urgencia al Hospital de Especialidades en Ciudad Victoria mediante un operativo aéreo coordinado por Protección Civil estatal y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

De acuerdo con fuentes oficiales, el menor viajaba en una camioneta de Protección Civil municipal cuando el vehículo fue atacado por civiles armados. El hecho ocurrió en la calle Sexta, cerca de una clínica del IMSS, una de las zonas donde se reportaron enfrentamientos y bloqueos.

Tras una primera valoración médica, se determinó que el paciente requería atención hospitalaria especializada, por lo que fue activado un traslado aéreo inmediato. El helicóptero del Gobierno del Estado despegó con el menor, su madre y personal médico rumbo a la capital del estado, donde ya se encuentra recibiendo tratamiento.

Además del menor, al menos otras cuatro personas resultaron heridas en distintos puntos de la ciudad durante los enfrentamientos, entre ellos dos elementos de la Guardia Estatal. Los incidentes violentos incluyeron bloqueos en sectores como la Zona Industrial, Las Palmas, Esteros y la colonia Modelo. También se reportó la volcadura de un vehículo involucrado en los hechos, en cuyo interior se encontraron armas, cartuchos y un chaleco balístico.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que la situación fue controlada tras la movilización de refuerzos y que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El estado de salud del menor se reporta como delicado pero estable, bajo observación médica especializada. El gobierno estatal señaló que se mantendrá el seguimiento al caso y que se continuará reforzando la coordinación interinstitucional para atender emergencias médicas derivadas de hechos de violencia.